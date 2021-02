Profissionais da gastronomia de Portugal e Espanha uniram-se para explorar o património e diversidades gastronómicas que caracterizam estes dois países. “Ponte Puente”, iniciativa patrocinada pela cervejeira Estrella Damm, arrancou em dezembro e já reúne um conjunto de conversas protagonizadas por chefes de cozinha dos dois países. Um calendário de encontros que continuará nos próximos meses.

Debates, disponíveis na plataforma criada para divulgar a iniciativa, e que abordam temas como identidade, território, cultura, sazonalidade ou o mar.

No primeiro episódio, Alexandre Silva (Chefe Restaurante Loco) e Enrique Valentí (Chefe Restaurante Marea Alta) conversaram sobre a importância do fogo na cozinha e de como é decisiva a construção de uma memória de paladares para os seus clientes. É a procura de uma identidade dos sabores que move os apaixonados pela gastronomia de autor. Sublinharam igualmente a necessidade de manter a identidade da gastronomia regional, num mundo cada vez mais global.

Seguiu-se a conversa entre João Rodrigues (Chefe Restaurante Feitoria) e Aitor Arregi (Chefe Restaurante Elkano), onde realçaram que a base do grande sucesso da cozinha ibérica se prende com a origem e qualidade do produto. Dos muitos pontos em comum à cozinha dos dois lados da fronteira, identificam o mar como elemento primordial, onde mencionam uma autêntica "República Marítima" formada pelos dois países, com preciosos e inigualáveis recursos.

Da cozinha para a sala, a conversa que se seguiu juntou dois chefes de sala: André Figuinha (Maître Restaurante Feitoria) e Abel Valverde (Maître Restaurante Santceloni). A conversa convergiu para a missão que ambos reconhecem perseguir: a valorização e elevação do seu ofício. A profissão de chefe de sala, que não sendo muitas vezes a primeira escolha dos jovens, assume uma cada vez maior importância na restauração, contribuindo para o sucesso ou insucesso de um projeto neste sector.

A gastronomia de cariz regional esteve em debate entre dois apaixonados pelas origens, herança dos seus pais. José Júlio Vintém (Chefe Restaurante Tombalobos) e Juanjo López (Chefe Restaurante La Tasquita de Enfrente). A mensagem desta dupla aos novos profissionais é simples: que se apaixonem pelo produto e pelo conhecimento que passa de geração em geração.