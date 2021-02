Perante a vida intensa que um profissional ligado ao setor da restauração pode experienciar, a crise sanitária mais recente veio acrescer problemas já existentes e agravar outros anteriores, como a forte pressão psicológica, o excesso de horas de trabalho, a falta de tempo para a vida pessoal e familiar ou o ambiente de trabalho pouco saudável.

Como forma de dar suporte aos profissionais do setor, nasceu o compromisso “Nós As Pessoas”. A iniciativa das Edições do Gosto, com a parceria da Oficina de Psicologia, apresenta três pilares de ação: dar a conhecer as pessoas, partilhar ferramentas e experiências, oferecer apoio para o bem-estar psicológico a todos os intervenientes no setor.

No que toca ao primeiro pilar, dar a conhecer as pessoas (cozinheiros a pasteleiros, empregados de mesa, distribuidores e produtores), assenta numa série documental da autoria de Fábio Silva e Paulo Amado e um trabalho fotográfico de Theo Gould, focado na comunidade gastronómica em Portugal. Os homens e mulheres por detrás das suas funções. As suas histórias e vivências. José Pereira e Anne Teixeira, cozinheiro e pasteleira do Õtake, em São Miguel, Açores; Teresa Vivas, do projeto Mesa Cultura Gastronómica e Ana Leão, cozinheira d’O Velho Eurico, em Lisboa, são os protagonistas dos primeiros três episódios.

créditos: Michael Browning/Unsplash

Por seu turno, a componente partilhar ferramentas e experiências, apoia-se em conteúdos em formato vídeo de pessoas da área numa abordagem ao tema da saúde mental, oferecendo experiências, ensinamentos, dicas de como lidar com estes temas em contexto de trabalho numa cozinha.

Pedro Monteiro, da Fábrica Musa, em Lisboa, Cláudio Cardoso, do Nikki Beach Hotel Dubai, André Fragoeiro, do White Exclusive Suites & Villas, nos Açores, Mário Rolando, padeiro e Margarida Rego, cozinheira, são alguns dos convidados.

“A par disso convidamos também profissionais da Oficina de Psicologia a falar sobre os temas da saúde mental que vão disponibilizar dicas eficazes a serem aplicadas em contexto de trabalho numa cozinha através de uma série de artigos, podcasts ou entrevistas”, informa a Edições do Gosto no comunicado que apresenta a iniciativa.

Finalmente, o pilar focado na oferta de apoio para o bem-estar psicológico de todos os intervenientes no setor, sustenta-se num programa em parceria com a Oficina de Psicologia.

“A parte mais importante do compromisso ´Nós As Pessoas` é a ajuda que queremos fornecer às pessoas do setor que sintam que precisam dela. A pensar nisso, idealizámos um programa que oferece um plano de 12 consultas gratuitas de psicologia a profissionais da restauração”, acrescenta a nota informativa.

A inscrição para a habilitação das consultas poderá ser feita diretamente no site da Oficina de Psicologia. Todos os dados pessoais serão tratados por essa mesma entidade.