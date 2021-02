“Food Talks - Think, Talk and Design” é a iniciativa que abre à comunidade académica, assim como a todos os interessados, a participação no ciclo de conversas online gratuitas com especialistas nacionais e estrangeiros que unem através das suas atividades as áreas da alimentação, arte e design, mas também a preocupação com a sustentabilidade do planeta.

A iniciativa no âmbito do mestrado em Food Design, da Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril, reuniu até ao momento dezenas de personalidades.

Desta forma, a 15 de fevereiro (14h00), o webinar no Facebook do Mestrado em Food Design, contará com a presença do chefe de cozinha João Rodrigues (restaurante Feitoria) que desenvolve o projeto Matéria. Iniciativa que visa promover os produtores nacionais apoiados em práticas agrícolas sustentáveis e a produção animal com respeito pelo ambiente. Momento para ligar estas abordagens a elementos fundamentais da cultura portuguesa.

Ainda em fevereiro, no dia 22 (14h00), o debate online faz-se com uma convidada vinda de Edimburgo, na Escócia. Steph Marsden traz formação em artesanato/design e marcenaria e trabalho voluntário no ativismo alimentar. Em 2018, Steph concluiu um mestrado em gastronomia na Queen Margaret University, na capital escocesa. Atualmente divide seu tempo entre a sua empresa de design e consultoria. Da conceção de cozinhas móveis para bicicletas, a noites de cinema temáticas, Steph conta com uma vasta experiência no planeamento e execução de eventos focados na comida, cultura e meio ambiente.

créditos: Mestrado em Food Design

A 2 de março (14h00), as FoodTalks têm encontro marcado com a espanhola Elsa Yranzo, profissional que no país vizinho é uma das precursoras do termo food design e mentora da The Art & Design Food Academy. Em Barcelona, Elsa dirige um estúdio criativo que une alimentos, arte e design. A criadora, concebe instalações artísticas utilizando a comida e a gastronomia como meio de comunicação. O seu objetivo é criar vínculos com os alimentos por meio de experiências artísticas e sensoriais. Elsa cria conteúdo para diferentes escolas de design e iniciativas em torno da comida e a sua relação com design, moda, sustentabilidade, tendências ou outros conceitos.

O projeto “Food Talks – Think, Talk & Act” venceu em 2019 os Hospitality Education Awards na categoria “Melhor Projeto Educacional”.