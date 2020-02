Esta é a vigésima edição da Rota da Lampreia e da Vitela, iniciativa que anualmente reúne a restauração de Sever do Vouga para dar a provar dois pratos ligados ao receituário local. Desta forma, durante um mês, de 14 de março a 12 de abril, são nove os estabelecimentos de restauração que fazem mostra e prova da lampreia.

Em 2020, responderam com um sim à organização da iniciativa os restaurantes Santiago, Quinta do Barco, Quinta Nova, O Cortiço, O Vitorino, O Canastro By Junior, O Junior, Canta a Coruja e Passa a Palavra 2.

Diz-nos o município severense que “a lampreia continua a ocupar um lugar de destaque na gastronomia da região, apreciada desde os tempos da Idade Média”.

À mesa dos restaurantes chegará o arroz de lampreia ou a lampreia à bordalesa.

Todos os que não fizerem da lampreia o seu prato de eleição encontram na vitela assada com arroz de forno uma opção.