Em Reguengos de Monsaraz a festa gastronómica traz as carnes do Alentejo

créditos: C.M.Reguengos de Monsaraz

Na vila de Monsaraz aderiram à semana gastronómica os restaurantes Taverna Os Templários (bochechas de porco assadas com batata assada, abóbora menina e salada de alface), Sabores de Monsaraz (medalhões de porco preto), Casa do Forno (migas de espargos com entrecosto), Xarez (lagartos de porco preto) e Casa Modesta (carne de porco à alentejana). Em Barrada, participa o restaurante O Bizaca (rechina), em S. Pedro do Corval haverá pratos confecionados com carne de porco na Adega do Cachete (cataplana de porco) e A Tarefa (grelhados mistos com molho à Tarefa), e no Campinho no Monte D’Açorda (bochechas assadas no forno) e no Monte de Palaios (rechina).

Os restaurantes Sem-Fim (entrecosto com mel e alecrim), em Telheiro, e Centro Náutico de Monsaraz (cachaço de porco ibérico no forno com migas de coentros), na praia fluvial de Monsaraz, também integram a Semana Gastronómica do Porco.