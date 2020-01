A laranja chega à Europa

Voltando às fontes escritas que atestam a presença da laranja por terras europeias, é na obra do alemão Albertus Magnus (1206-1280), grande tradutor dos textos de Aristóteles, que vamos encontrar a primeira descrição da laranja azeda, chamada na época “arangus”. Matthaeus Sylvaticus, de Mantua, médico muito respeitado do século XIII, também se refere à laranja azeda, afirmando ser um fruto há muito conhecido na Ligúria, no ocidente italiano.

créditos: Xiaolong Wong

Quanto à laranja doce, perdem-se no tempo as origens desta variedade. As primeiras referências encontram-se na China onde se supõe que a sua cultura seja muito antiga. Isso mesmo atesta os escritos do poeta chinês Han Yen Xi, na obra “Chü Lu” de 1178 a.C., designando a laranja doce, assim como à laranja azeda e a tangerina. Afirmava, então, que se conheciam 27 variedades destas três espécies.

É na entrada deste fruto no continente europeu que intervêm os portugueses. Alguns autores, como é o caso do botânico Valmont de Bonare no seu dicionário de história natural (1764) atribuem a origem da laranja doce na Europa aos navegadores lusos, embora esta ideia não granjeie unanimidade entre os investigadores. Há os que apontam para os árabes, admitindo que o fruto tenha chegado à Europa muito antes, por terra, pela rota comercial que trazia as especiarias do Oriente até Génova e outras cidades italianas.

Menos polémica é a teoria que se devem aos portugueses a introdução das melhores variedades de laranja no Velho Continente.

Conta-se que em 1520 (embora outras fontes citem 1548) chegaram ao reino de Portugal, as primeiras laranjas doces de novas variedades de origem chinesa. Foram trazidas de Goa, então possessão portuguesa na Índia, por D. João de Castro. Os primeiros pés foram plantados em Xabregas, próximo a Lisboa, no Jardim do Conde de São Lourenço, D. Francisco de Mascarenhas. Estas terão sido as plantas mães dos pés plantados no vale do Tejo, no vale do Sado, na ilha da Madeira, e no arquipélago dos Açores, entre outras regiões.

Fora de Portugal a “Laranja da China” era, na altura, conhecida como “Laranja de Lisboa”.

Embora D. Pedro II, enquanto regente, tenha proibido, em 1671, a saída de laranjas para fora do reino, considerando-o contrário aos interesses de Portugal, os espanhóis haviam levado diversas qualidades de laranja para o país vizinho durante o domínio dos Filipes, entre 1580 e 1640.

Terão sido, desta forma, os navegadores espanhóis os responsáveis pela introdução, na América do Norte e central, da laranja.

O fruto foi-se, entretanto, disseminando mundo fora, sofrendo mutações e originando novas variedades. As pesquisas e experiências para aprimorar as variedades conhecidas de laranja iniciaram-se no século XIX na Europa, depois de se terem divulgado as teorias geneticista de Mendel e da evolução e seleção das espécies de Darwin. A laranja foi, desta forma, sujeita a verdadeiras mutações de laboratório com vista a melhorar o aspeto, o tamanho e o sabor do fruto, assim como tornando mais resistentes às doenças e variações climáticas.