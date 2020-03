Mousse de chocolate em casca de laranja

Preparação

Comece por separar as gemas das claras.

Reserve um pouco de chocolate para decorar, no final. E derreta em banho-maria o restante chocolate com a manteiga, o café, o licor de laranja e uma pitada de sal.

Retire do banho-maria e acrescente, batendo uma gema de cada vez. Deixe arrefecer um pouco para engrossar ligeiramente.

Bata as claras em castelo.

Junte ao chocolate derretido 1/3 das claras em castelo e mexa bem. Depois junte os outros 2/3 das claras mas sem bater, apenas envolvendo-as.

Leve ao frigorífico para ganhar corpo.

Retire do frigorífico e encha as cascas vazias das meias laranjas com mousse. Pode usar um saco de pasteleiro ou simplesmente uma colher.

Antes de servir, ponha algumas raspas de chocolate por cima e decore uma folha de hortelã.