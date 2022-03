Biológicas e alternativas, as soft drinks artesanais estão a conquistar o imaginário e as prateleiras da cidade. São uma alternativa mais saudável aos tradicionais refrigerantes - mais açucarados e repletos de ingredientes artificiais na sua composição -, com um sabor não só mais delicioso, mas também autêntico.

Amantes de sodas desde sempre, os alemães Steffi e Nils renderam-se aos encantos do nosso país à beira mar plantado, e mudaram-se de malas e bagagens para introduzir no mercado aquela que é a primeira soda artesanal biológica certificada produzida em Portugal: a Why Not Soda.

A inclinação dos consumidores para um estilo de vida mais saudável, trocando bebidas excessivamente açucaradas por alternativas com baixo teor calórico e baixo teor de açúcar, impulsionou o crescimento das soft drinks artesanais.

Um sabor versátil e confortavelmente familiar, mas ao mesmo tempo diferente, a Why Not Soda vem revolucionar esta categoria de bebidas com 4 sodas diferentes: limão e erva-mate, pêssego e gengibre, cola natural e framboesa e tomilho, disponíveis no site da marca e em diversos restaurantes e supermercados espalhados pelo país.

Mas o que é isto de uma soda artesanal? E poderá esta alternativa orgânica ser assim tão boa para quem gosta de uma latinha de vez em quando?

Basta analisarmos o refrigerante comum para termos a resposta - a maioria contém aromatizantes artificiais e conservantes, sem falar da quantidade e tipo de adoçantes, muitas vezes puro açúcar refinado. Felizmente, existe hoje uma escolha mais saudável: a Why Not Soda.

créditos: Why not soda?

Porquê escolher a Why Not Soda?

O processo de produção de uma soda industrial versus uma artesanal é bastante semelhante e simples: misturar os ingredientes, adicionar água, carbonizar, encher e, por fim, conservar.

No entanto, os dois não poderiam ser mais diferentes - a produção artesanal é feita em lotes muito menores e o nível de gás, por exemplo, é testado pela Why Not Soda antes do engarrafamento, algo que não acontece numa produção industrial. E ainda, na produção industrial não é necessário proceder à pasteurização (eliminação de microorganismos patogénicos/bactérias), pois esta é substituída pela introdução de químicos conservantes.

A pasteurização, no caso desta super bebida, é uma alternativa a estes químicos artificiais que já se provou serem prejudicais à saúde humana. A Why Not Soda pasteuriza as garrafas fechadas durante 20 minutos, a 74 graus, tornando a bebida muito mais saudável.

A Why Not Soda produz sodas com paixão, e aquilo que entra nas suas garrafas é algo que só a natureza pode proporcionar: ingredientes selecionados para uma experiência pura, refrescante e surpreendente, cheia de personalidade e atitude.

Para estas sodas artesanais são escolhidos apenas sumos, extratos e aromas de frutas e ervas reais, que conferem autenticidade ao sabor final. A certificação biológica faz com que as Why Not Soda sejam também melhores para nós e para o meio ambiente.

créditos: Why Not Soda

Saborear a vida de uma forma genuína e autêntica

No inverno de 2018, a Why Not Soda venceu o concurso “From-Start-to-Table” da Start- Up Lisboa como “melhor conceito não tecnológico”. Rui Miguel Nabeiro, CEO da Delta Cafés, era o mentor do casal. Foi construída uma boa relação e, no final de 2019, a Why Not Soda criou uma parceria com o Grupo Nabeiro, fazendo parte da Delta Ventures ainda ao dia de hoje.

“Há cinco anos deixámos a segurança dos nossos empregos na Alemanha e mudámos para Portugal com a nossa família. Na bagagem vinha a ideia de criar uma soda artesanal biológica em Portugal, num setor que não conhecíamos e numa língua que não falávamos”, conta Nills.

“Hoje, temos orgulho não só em ver a nossa marca crescer nesta nova categoria de mercado, mas também da nossa parceria com o Grupo Nabeiro. A criação da Delta Cafés é também uma história de empreendedorismo “Why Not” bastante inspiradora. "Why Not” significa lutar pelos nossos sonhos, mesmo em momentos mais desafiantes como o que estamos a viver atualmente. Este não nos deve impedir de seguir aquilo em que realmente acreditamos.”

A natureza tem o melhor modelo de negócio: nada se perde, tudo se transforma. É partindo deste ponto que a Why Not Soda propõe-nos a provar o que é ser real.

Mudar o mundo pode parecer impossível, mas mudar o nosso mundo só depende de nós. Levemente gaseificadas, adoçadas com pouco açúcar (proveniente de cana biológica) e constituídas apenas por ingredientes naturais de alta qualidade - tudo isto, aliado ao twist de sabores, torna as sodas Why Not simplesmente especiais.

Uma experiência pura e refrescante, com certificação biológica, sem glúten, sem corantes artificias nem conservantes e vegan. Saborear a vida de uma forma genuína e autêntica é o manifesto Why Not Soda.