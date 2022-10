Os excessos deste baixo Alentejo quente e agreste favorecem o particular e a identidade própria e disso é exemplo o Grande Discórdia tinto, lembra Filipe Sevinate Pinto, enólogo dos vinhos Discórdia: “Com dimensão, concentrado e complexo, este é um tinto poderoso e com forte marca do lugar. Tem a ousadia de ser um topo de gama monovarietal, mas é um vinho totalmente adaptado às condições específicas deste reduto de Portugal”.

Já o branco Grande Discórdia é surpreendente nas condições do terroir de Mértola, acrescenta o enólogo: “Revela tensão, é vibrante e complexo”. A casta Arinto e a proximidade ao rio Guadiana, assim como o controlo muito atento da maturação das uvas são contributos indispensáveis para a frescura e acidez deste grande reserva, que não deixa, mesmo assim, de ser improvável.

“Os nossos topos de gama vêm confirmar a maturidade que a vinha está a atingir. São a bandeira do caminho que temos vindo a percorrer, no sentido de nos afirmarmos como produtores de vinhos de qualidade e muito característicos das especificidades de Mértola”, conclui o sócio e diretor executivo do projeto, Miguel Alho.

A par da irreverência dos Grande Reserva Discórdia, do monocasta Syrah ou mesmo do tinto das castas Touriga Nacional e Touriga Franca, os vinhos Discórdia afirmam-se também pela consistência das colheitas, ano após ano, como é exemplo a nova edição do Discórdia Reserva tinto. Coerente, elegante e com dimensão, este é um tinto clássico do terroir de Mértola, uma das regiões mais quentes do país e de solos áridos de xisto.

Uma década de vinhos Discórdia

Os vinhos Discórdia têm origem na vinha de 10 hectares plantada na Herdade Vale d’ Évora, uma propriedade de 550 hectares integrada no Parque Natural do Vale do Guadiana, Baixo Alentejo. Plantada em 2009, esta vinha tem talhões de quatro castas tintas (Touriga Franca, Touriga Nacional, Alicante Bouschet e Syrah) e de três brancas (Arinto, Verdelho e Antão Vaz).

O portefólio da Herdade Vale d´Évora inclui dois vinhos entrada de gama, branco e tinto, dois reservas, o monocasta Syrah, o tinto As Tourigas da Discórdia e os topo de gama Grande Discórdia tinto e branco.

No mercado desde 2012, estes vinhos são produzidos por duas famílias amigas grandes apreciadoras de caça e dos vinhos de Mértola, a de Paulo Alho, natural de Sesimbra, e a de Vítor Pereira, com origens em Vila Nova de Famalicão.

Vinhos em prova

Grande Discórdia branco 2020

Produzido apenas em anos de excecional qualidade a partir de uvas colhidas na Herdade Vale d’Évora. Um branco da casta Arinto, mineral, vibrante, estruturado e com grande complexidade e frescura. Estágio de um ano de 70% do lote em barrica de 550 litros.

Produzidas 820 garrafas 0,75 l e 100 garrafas magnum

PVP: 34 euros

Grande Discórdia tinto 2019

Produzidos a partir das castas Touriga Franca (93%) e Alicante Bouschet (7%), apenas em anos de melhores colheitas. Vinho potente, concentrado e completo, com grande capacidade de envelhecimento.

Produzidas 850 garrafas

PVP: 67,5 euros

Discórdia Reserva tinto 2019

Vinho de lote produzido a partir das quatro castas tintas presentes na Herdade Vale d´Évora, a Touriga Nacional, Touriga Franca, Syrah e Alicante Bouschet. Estágio em barricas de 300 litros, de modo a conseguir-se uma integração harmoniosa da madeira e manutenção de alguma fruta. Vinho cheio, gordo e fresco, com a dimensão e estrutura características dos vinhos da região, que surpreende devido à sua frescura.

Produzidas 4500 garrafas

PVP: 19,90 euros

As Tourigas da Discórdia 2020

Vinho que revela uma complementaridade admirável entre as castas Touriga Nacional, mais elegante, mais aguerrida, e a Touriga Franca que aporta profundidade ao vinho. Estágio por casta individual em barrica de carvalho francês. Com preponderância da Touriga Nacional, este é um vinho muito expressivo, elegante e fresco. Uma combinação invulgar no Alentejo que se revelou um sucesso desde a primeira hora.

Produzidas 1800 garrafas

PVP: 16,50 euros

Syrah da Discórdia 2020

Produzido com uvas da casta Syrah colhidas na vinha da Herdade Vale d’Évora, este é um vinho cheio, terroso, quente, perfil clássico, e ainda com frescura, advinda do lado varietal da uva. Estágio em barricas grandes para preservar a fruta.

Produzidas 2500 garrafas

PVP: 16,50 euros