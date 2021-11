Há receitas que devíamos fazer pelo menos uma vez na vida. O “Casal Mistério” ajuda-nos na tarefa

“No fundo, este é o nosso pequeno ‘Pantagruel Mistério’. São receitas mais fáceis ou mais complexas, mas que toda a gente devia fazer em casa. Pelo menos, uma vez na vida. Afinal, como dizia o Orson Wells, não pergunte o que pode fazer pelo seu país – pergunte o que é o almoço”.

Com estas palavras, os autores do blogue de culinária “Casal Mistério”, apresentam o seu novo livro. Em “101 receitas que toda a gente devia fazer, pelo menos, uma vez na vida” (Editorial Planeta), encontramos as receitas que mais marcaram a vida do casal, dos croissants franceses aos ovos Benedict, do bife Wellington à carbonara italiana, dos melhores cheesecakes às panquecas, do tiramisù mais fácil e rápido ao melhor bolo de chocolate do mundo. São 101 ideias para brunchs, almoços, jantares e sobremesas.

“Este livro é sobre a história da nossa vida. Pode parecer um livro de culinária, mas não é. Na primeira vez que nos vimos ‘Ele’ estava a cozinhar um bife Wellington, ‘Ela’ – como é habitual – a espetar os dedos na comida e a depenicar os restos do presunto, as sobras dos cogumelos, as pontas dos crepes. Podia ter sido amor à primeira vista, mas foi gula à primeira vista”, dizem-nos os autores, acrescentando, “mais tarde, voltámos a encontrar-nos em casa do nosso amigo Manel, à volta de uma divinal salada de abacate, malaguetas e tomatinhos cherry. Uns meses depois, casámos à frente de uma tarte de figo. E, no ano seguinte, celebrámos a notícia do primeiro Mini-Misterioso com umas codornizes com uvas como companhia”.

Em suma, “todos os grandes momentos das nossas vidas estão relacionados com um prato, um petisco, uma sobremesa ou um simples snack. Foi por isso que decidimos juntar num único livro as receitas que mais marcaram as nossas vidas”.

créditos: Editorial Planeta

Quanto aos autores, “Ele” e “Ela”, como se apelidam, estão “casados há alguns anos e temos alguns filhos. Em dezembro de 2013, depois de um almoço em que nos serviram um salmão seco e sem graça, decidimos criar um blogue anónimo de crítica mistério, onde descrevemos as nossas experiências em hotéis e restaurantes.

Relatamos tudo: o bom, o mau e o péssimo. Sem os agrados, as simpatias ou as atenções especiais habitualmente dedicadas aos críticos”.

Hoje, o Casal Mistério diversifica a sua atividade entre a edição livreira, o site, uma loja online só com produtos portugueses, uma rubrica semanal na rádio e um canal de vídeos online. Concretizaram a primeira feira de brunch e brinner em Portugal: o BrunchVilla, em Lisboa e no Porto. Foram, por três vezes, eleitos “melhor blogue” do ano na categoria de culinária.

Entre os livros já publicados encontramos “As 99 melhores receitas do Casal Mistério”, “50 receitas com apenas 5 ingredientes (ou menos, claro!)”

O livro chega aos escaparates com o preço de 19,90 euros.