A Alma Gémea, marca de artigos para a casa que funde a cortiça e a cerâmica, acaba de lançar dois novos Gift Sets. Concebidos como o presente ideal para as festas natalícias, ambos os conjuntos reforçam imemoriais paixões portuguesas.

Na verdade, «For Coffee Time» e «Tea for Two» farão as delícias dos amantes quer do café, quer do chá.

Disponível na cor preto mate, «For Coffee Time» inclui quatro chávenas de café, convidando ao salutar convívio no momento da quente degustação.

For Coffee Time créditos: Alma Gémea

O Gift Set «Tea for Two», também disponível na cor preto mate, inclui um par de chávenas de chá, bem como um bule idealizado para servir duas pessoas.

Tea for Two créditos: Alma Gémea

Funcional, nunca descurando o aspeto criativo, e tirando partido do melhor que cada material tem para oferecer, a Alma Gémea inclui saladeiras, tigelas, canecas, fruteiras, galheteiros, bules, pratos e taças.

A combinação da cortiça e da cerâmica, duas matérias-primas de forte cariz tradicional, de forma inovadora, exclusiva e distintiva, resulta numa coleção contemporânea, esteticamente apelativa e versátil.