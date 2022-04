Festival “Soil to Soul” chega ao Alandroal com a missão de sensibilizar para a agricultura regenerativa e educação alimentar

O programa do festival, que viajou da Suíça até ao Alandroal com o intuito de promover práticas sustentáveis e sensibilizar a comunidade para a conservação de recursos naturais, sociais e culturais, está recheado de arte, cultura, gastronomia, e momentos musicais, com dois concertos - um em cada dia do festival - a cargo da banda portuense Best Youth, e do músico português de pop analógica, Benjamin.

Com o mote “Somos o que comemos”, o evento contará com a presença de alguns chefs nacionais, ficando a coordenação a cargo de José Júlio Vintem e Paulo Amado. Às chefs Marlene Vieira, Lídia Brás e Jóssara Martins juntam-se João Sá, Vitor Adão e Mateus Freire.

Sob o mote da portabilidade da cozinha portuguesa veremos propostas confecionadas com produtos locais de diversos produtores que irão marcar presença neste encontro de sabores genuínos e conscientes.

O festival contará também com artesãos da região, e com vários oradores - entre eles Mafalda Sena, Claudia Viegas, Alfredo Sendim (Freixo do Meio) e Francisco Alves (Porcus Natura) -, com a curadoria e moderação de Paulo Amado, para discussão de temas relevantes, alertando e sensibilizando para este movimento, para este modo de vida alternativo que é tão necessário.

Absoluto, Cogumelos do Alentejo, Freixo do Meio, Paisagindo Bio, Talho das Manas, e Terramay, entre outros, fazem parte do leque de produtores que estará presente no mercado do Castelo de Alandroal, local onde decorrerá o festival “Soil to Soul Alandroal - Somos o que comemos”.

“Vemo-nos como um movimento que começou em 2020 na Suíça, inspirado pelo trabalho desenvolvido na Terramay em Portugal, e promovemos diversas iniciativas de preservação dos solos, agricultura regenerativa e de promoção de um sistema alimentar saudável, sustentável e saboroso. A nutrição certa é a base para uma mente e corpo sãos. E o solo é a base dessa nutrição. Queríamos fundar um movimento que criasse consciência e enfatizasse a ligação entre esses dois temas, porque nós somos o que comemos”, afirma Andrin Willi, curador do projeto em Zurique.

“Em conjunto com os nossos colegas da equipa Soil to Soul de Zurique, queremos reunir a comunidade e quem nos queira visitar, para promover a preservação das reservas naturais e as práticas de alimentação saudáveis”, refere Anna de Brito, da equipa de organização do festival e cofundadora da Terramay.

Para João Grilo, Presidente da Câmara Municipal de Alandroal, “a aposta num evento deste tipo justifica-se pelo elevado índice de produção biológica que existe no concelho, pelos novos projetos que estão a surgir e pela importância que esta abordagem representa para a saúde de todos e para o futuro, mas também porque os eventos são a melhor forma de envolver as populações e as comunidades educativas nos processos de mudança que é preciso desenvolver. O Alandroal quer afirmar-se cada vez mais como destino sustentável a todos os níveis” – como refere o autarca.