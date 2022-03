Alheira com queijo de ovelha, Filetes de garoupa gratinados com queijo, Tosta de Queijo de Azeitão com redução de Moscatel de Setúbal estão entre os petiscos e pratos mais substanciais que integram as ementas dos restaurantes participantes nos Fins de Semana Gastronómicos dedicados a um dos produtos emblemáticos do concelho de Palmela, o queijo de ovelha, produzido em Quinta do Anjo.

Contas feitas, 23 estabelecimentos de restauração do concelho apresentam sugestões originais (entradas, pratos principais e sobremesas), no fim de semana de 1 a 3 de abril e, mais tarde, de 8 a 10 do mesmo mês.

Sublinhe-se que os Fins de Semana Gastronómicos do Queijo de Ovelha integram o Palmela - Experiências com Sabor!, programa de promoção gastronómica que, até ao final do ano, apresentará outras propostas temáticas, para degustação dos produtos locais: Sopa Caramela, Fruta de Palmela, Vinho de Palmela, Coelho à Moda de Palmela e Moscatel de Setúbal.

Recorde-se que, de 1 a 3 de abril, a localidade de S. Gonçalo, em Cabanas recebe a 26.ª edição do Festival Queijo, Pão e Vinho.

Os Fins de Semana Gastronómicos são promovidos pela Câmara Municipal de Palmela e pela Rota de Vinhos da Península de Setúbal.

Abaixo encontra a lista completa dos estabelecimentos participantes, assim como pratos apresentados.

Palmela

Âncora & Serrano

BREJOS DO ASSA | 265 501 236

Prato Principal: Bife de vaca gratinado com queijo de ovelha, rúcula e coentros

Sobremesa: Tarte de requeijão

Bobo da Corte

CASTELO DE PALMELA | 935 205 936

Entrada: Alheira com queijo de ovelha

Sobremesa: Tarte agridoce de queijo de ovelha

Café Duque

LARGO DO PELOURINHO | 212 352 035

Prato Principal: Bife à chef

Casa do Castelo

Miradouro do Castelo de Palmela | 212 333 146

Entrada: Salada do chef com Queijo de Azeitão, presunto e frutos secos caramelizados

Prato Principal: Prego no caco com bife do lombo, Queijo de Azeitão e rúcula

Casa Mãe da Rota de Vinhos da Península de Setúbal

VILA de Palmela | 212 334 398

Prato Principal: Tosta de Queijo de Azeitão com redução de Moscatel de Setúbal

Sobremesa: Gelado artesanal de Queijo de Azeitão

Coffee Village

VOLTA DA PEDRA | 212 334 149

Salão de Chá

Sugestão: Tosta de queijo de ovelha / Tábua de queijo de ovelha

Sobremesa: Cheesecake de frutos vermelhos

Culto Café

VILA de Palmela | 926 578 578

Entrada: Bruschetta de Queijo de Azeitão com rúcula e mel. Tábua de queijos

Prato Principal: Hambúrguer de carne com Queijo de Azeitão, cebola caramelizada e rúcula

Dom Rodrigo

(encerra ao domingo)

VILA DE PALMELA | 216 033 897

Sobremesa: Cheesecake com frutos silvestres

Dona Isilda

Brás | 212 333 255

Prato Principal: Filetes de garoupa gratinados com queijo

Sobremesa: Doce conventual com Queijo de Azeitão

Pizzas da Vila

VILA de Palmela | 215 835 095

Prato Principal: Pizza vila (Queijo de Azeitão, presunto e rúcula)

Retiro Azul

Vila de Palmela | 212 350 021

Sobremesa: Pastel de nata de Quinta do Anjo

Sushi na Vila

VILA DE PALMELA| 911 103 307

Entrada: Gunkan de requeijão e doce de abóbora

Taverna da Ladeira

Vila de Palmela | 212 332 612

Prato Principal: Esparguete com brócolos, salmão e molho de queijo fresco de ovelha

Quinta do Anjo

Afinidades

Casa Agrícola Horácio Simões

QUINTA DO ANJO| 212 870 500

Sobremesa: Cheesecake de frutos vermelhos com moscatel

Casa da Pimenta

Vila Amélia – Cabanas | 212 100 391

Prato Principal: Lombinhos de porco na brasa com queijo de ovelha

Sobremesa: Arroz doce à Pimenta

Flavors - Sabores diferentes da nossa terra

Espaço Fortuna - Quinta do Anjo | 917 263 116

Prato Principal: Cordon bleu com Queijo de Azeitão

Sobremesa: Requeijão com doce de abóbora

Lancelote

CABANAS| 212 880 924

Prato Principal: Bife à Palmela com queijo de ovelha

Sobremesa: Doce à casa com requeijão

Pinhal Novo

O Central

Pinhal Novo | 212 383 865

Prato Principal: Bife à Pinto (molho béchamel e queijo de ovelha)

Sobremesa: Tarte de Requeijão

O Telheiro

Pinhal Novo | 212 362 244

Prato Principal: Tornedó Rossini

Sobremesa: Tarte de queijo de ovelha com doce de ameixa

Marateca

Restaurante MARATECA

(encerra ao domingo)

Águas DE Moura | 961 273 171

Prato Principal: Bife à Moura gratinado com queijo de ovelha, acompanhado com gratinado de couve-flor

Sobremesa: Espetadas de fruta tropical acompanhada de requeijão

Poceirão

A Moagem

(encerra ao domingo)

POCEIRÃO | 265 990 317

Prato Principal: Bifes de frango com creme de queijo de ovelha

Sobremesa: Doce da Casa

Montalegre

ASSEICEIRA | 265 995 662

Prato Principal: Bife à casa

Sobremesa: Semifrio de queijo