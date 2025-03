Pão caseiro, vinhos e doçaria regional estão entre os acepipes à prova e venda que completam a oferta de Queijo de Azeitão, naquele que é um festival de bens alimentares que junta produtores e consumidores em Quinta do Anjo, no concelho de Palmela.

Do programa central, há a destacar o regresso do Concurso de Queijos, que não se realizava desde 2019 (a entrega de prémios decorre no dia 6, às 18h00). Destaque também para a tradicional "Corrida de Ovelhas" 100% Raça Saloia e as demonstrações de tosquia; o espetáculo em estreia da Orquestra Ligeira e Coro da Sociedade de Instrução Musical, na noite de abertura; e atividades desportivas, como os passeios de bicicleta de estrada e de BTT.

No Picadeiro, vai decorrer o programa equestre e um programa paralelo promovido pelo Quintajense Futebol Clube e direcionado para as crianças. No Museu do Ovelheiro, vai ser possível “Aprender a Fazer Queijo” e, no Auditório, a Escola de Hotelaria e Turismo de Setúbal vai dinamizar o showcooking “Choco, Queijo e Pão”. Também não vai faltar o Espaço Infantil, onde as famílias podem deixar as suas crianças enquanto visitam o Festival.

No Pavilhão Principal, vai ser possível adquirir os produtos regionais, diretamente aos produtores participantes: oito de queijo, quatro de pão, 15 de vinho, quatro de bolos, dois de compotas, um de mel, um de licores, um de fruta, um de frutos secos e um de salgados. Para reconfortar o estômago, os visitantes contam com seis espaços de restauração (três na tenda gastronómica, um no edifício do bar e dois no exterior), um deles dirigido ao público infantil.