A cabidela é tradicionalmente um guisado que incorpora sangue de animal, mas este conceito vai além disso. Há o respeito pela tradição, mas também espaço para a reinvenção. “A Ordem da Cabidela celebra esta iguaria tão apreciada, distinguindo os seus fiéis seguidores com o título de Cavaleiros da Ordem, atribuído numa cerimónia de entronização”, lemos em nota de imprensa.

"A Ordem da Cabidela é uma celebração da gastronomia. Já somos mais de um milhar de pessoas a aceitar a cabidela como metáfora e a participar nestes momentos únicos, onde diferentes chefs se juntam para partilhar boa comida, criatividade e diversão", afirma Paulo Amado, diretor das Edições do Gosto, organizadora da iniciativa.

Este ano, os eventos arrancam a 3 de abril no Restaurante Emme, inserido no Immerso Hotel Ericeira, onde o chef Alexandre Silva, consultor do espaço e responsável pelos restaurantes Loco [uma estrela Michelin] e Fogo, em Lisboa, recebe Noélia Jerónimo (Restaurante Noélia), Bernardo Agrela (Frangos do Além), Joana Guimarães (Terço do Meio - Sourdough Bakery & Café) e João Silva (Restaurante Emme). O menu tem um custo de 80€ e as reservas podem ser feitas para os números 938226270/261104420 ou para o endereço de email reservas@immerso.pt

Jantares da Ordem da Cabidela estão de volta e arrancam já em abril créditos: Luis Ferraz / Porto Food Week

A rota da Ordem da Cabidela continua a 14 de maio em Tavira, no Mesa Farta, do chef João Viegas. Dois dias depois, a 16 de maio, o evento integra o Festival do Arroz Carolino, em Samora Correia. Após uma pausa, os jantares regressam a 11 de setembro ao Olaias, na Figueira da Foz, da chef Mónica Gomes. No dia 16 de outubro, Évora recebe o evento no Cellarium, do chef Gonçalo Queiróz. Em novembro, há dose dupla com um jantar a 13, na Taberna Albricoque, em Lisboa, do chef Bertílio Gomes e a 26 no Restaurante Brasão, em Felgueiras, com o anfitrião António Carvalho.

Cabidela, mais que um prato: um movimento

Por convite ou aquisição, os participantes nos jantares tornam-se "Cavaleiros(as) da Ordem da Cabidela" e recebem uma "pena" prateada num colar vermelho, simbolizando a sua entronização.

Os eventos da Ordem da Cabidela são encontros gastronómicos descontraídos e informais, onde cada chef anfitrião convida outros chefs para criar um menu especial. Além da tradicional cabidela, são apresentadas interpretações criativas da iguaria, desde as entradas até à sobremesa. Durante o evento, acontece a cerimónia de entronização e o icónico brinde coletivo, onde todos, juntos, proclamam: “Pela Ordem!”

As reservas devem ser feitas diretamente junto de cada restaurante. Os chefs convidados e respetivos menus serão anunciados mais perto de cada data na página oficial da Ordem da Cabidela, em egosto.pt/ordem-da-cabidela e nas redes sociais do evento @ordemdacabidela