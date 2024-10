O menu, da responsabilidade do chef executivo, Dominic Smart, utiliza ingredientes da estação, em que os sabores tradicionais portugueses assumem o protagonismo.

A refeição começa com uma seleção de entradas, como o camarão salteado com alho e pimenta, camarões frescos salteados com alhos, azeite e um toque de pimenta (16€), pica-pau de novilho com molho de mostarda picante (14€), escabeche de coelho com ervas aromáticas (14€), ervilhas frescas com ovos escalfados (10€) e sopa do mar, rica em frutos do mar, com mexilhões, camarões e peixe branco em caldo aromático (12€).

Para o prato principal, os destaques incluem um bife à portuguesa temperado à moda tradicional, servido com batatas fritas (32€), perna de galo na púcara (28€) ou rabo de boi estufado (28€).

Para os amantes de peixe, polvo grelhado com azeite, alho e batatas a murro (30€), bacalhau à Brás (22€) ou tranche de corvina corada com arroz malandrinho de berbigão (25€), são as opções.

A experiência gastronómica culmina com sobremesas onde se destacam o pudim de queijo de Azeitão, tarte de marmelo, tarte de chocolate, leite creme caramelizado e crumble de maçã.

“A minha intenção é honrar os sabores autênticos que fazem parte da história gastronómica em Portugal, mas apresentá-los de forma inovadora, proporcionando uma experiência inesquecível”, afirma o chef Dominic Smart.

Está ainda disponível uma seleção de vinhos portugueses que harmonizam com o menu.