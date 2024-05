O movimento “Soil to Soul”, que foi criado por Thomas Sterchi, em Zurique (Suíça), e que teve a sua primeira edição em solo nacional em 2022, regressa a Portugal já no próximo fim de semana, nos dias 25 e 26 de maio, com o evento Soil to Soul Alandroal - Somos o que comemos. Promovido pela Câmara Municipal do Alandroal e pela equipa do projeto “Soil to Soul” em Zurique, o conceito assume aqui o formato de um festival de acesso gratuito, que terá lugar no Castelo de Alandroal, no Alentejo, e tem como objetivo central promover a importância da regeneração dos solos para uma alimentação saudável, como base para um futuro mais sustentável. “Somos o que comemos” é a essência do festival no Alandroal.

"Agricultura regenerativa deve ser a base para uma gastronomia sustentável e comida honesta. Desta forma fecha-se o ciclo: do solo à alma” afirma Thomas Sterchi, fundador do movimento internacional, destacando assim a ligação entre a biodiversidade saudável do solo e a bio-diversidade saudável do microbioma humano. “Gostaria que este festival ajudasse a aprofundar estas conexões."

O programa deste festival, que visa sensibilizar a comunidade para a conservação de recursos naturais, está recheado de arte, cultura, gastronomia, e momentos musicais, com dois concertos (um em cada dia do festival), este ano a cargo de Sean Riley & The Slowriders, e de Gizmo Varillas, um letrista e músico espanhol, sendo que a música ambiente em ambos aos dias estará a cargo do DJ Rai, do Incógnito, que certamente irão animar o ambiente neste evento que se quer de convívio e partilha. A entrada é gratuita.

créditos: Divulgação

Com o mote “Somos o que comemos”, o evento contará com a presença de vários chefs: Patrícia Santos (Plantasia), Francesco Ogliari (Tua Madre, Évora), Bruno Caseiro e Tomoe Hayase (Cavalariça, Évora), André Cruz (Feitoria, Feitoria), Lara Espírito Santo e George McLeod (Sem, Lisboa), José Diogo Formiga (Encanto, Lisboa), Vítor Adão (Plano, Lisboa), Annakaren Fuentes (Pastus, Oeiras).

A pedra de toque para as construções culinárias continua a ser o da portabilidade da cozinha portuguesa, esperando-se propostas confecionadas com os produtos locais de diversos produtores que irão marcar presença neste encontro. O festival contará também com artesãos da região, e com vários oradores - entre eles Olga Cavaleiro, Esther Henneberke e Mónica Tereno, que irão discutir em vários debates a cadeia de valor que vai desde a produção até ao consumidor, alertando para a relevância deste movimento. Elsa Lamy, do Instituto para a Agricultura, Ambiente e Desenvolvimento da Universidade de Évora, vai também marcar presença, com uma palestra sobre a dieta mediterrânica e a sua pesquisa relativa à importância e complexidade da saliva.

Cogumelos do Alentejo, Freixo do Meio, Paisagindo Bio, Terramay, Montanheira ou Why Not (que patrocina um bar de cocktails que cria misturas orgânicas), entre outros, fazem parte do leque de parceiros e produtores que marcará presença no mercado do Castelo de Alandroal, local onde decorrerá o festival “Soil to Soul Alandroal - Somos o que comemos”.