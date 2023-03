Este hambúrguer de chef com estrela Michelin já pode ser degustado em casa

A nova dark kitchen, situada em Lisboa e na Margem Sul, é o novo parceiro exclusivo do Uber Eats e tem assinatura de um chef com estrela Michelin. Rui Silvestre, que está à frente do restaurante Vistas Rui Silvestre, no Algarve, juntou-se a Francisco Bessone e Rui Oliveira, do restaurante japonês Nómada, e a Ricardo Martins, da NX Hotelaria, e criou a marca Son of a Burger, inspirada na gastronomia americana.

Quando a fome aparecer, são quatro os tipos de hambúrguer que é possível encomendar: o Son of a Burger, com 150g de carne de novilho 100% maturada, molho SOB e salada asiática (13€), o Cheeseburger, com 150g de carne de novilho 100% maturada, cheddar, molho cheese e cebola roxa (11€), o Go Love Yourself, com 150g de carne de novilho 100% maturada, pancetta crocante, cheddar e cebola roxa (12€) e o Chicken, com frango crocante, alface, tomate e ketchup (12€).

Cada uma desta opções pode ser saboreada com batatas fritas, sendo que os amantes deste acompanhamento vão ficar indiferentes a uma das opções que consta no menu: as batatas fritas com cheddar e pancetta (7€).

créditos: Son of a Burger

“A criação do conceito Son of a Burger está a ser um momento de aprendizagem não só para mim, mas também para toda a equipa. Queremos criar hambúrgueres com o mesmo carinho, a mesma dedicação e o mesmo rigor, como se de um menu de degustação se tratasse. Para entrar num mercado tão competitivo e marcar a diferença, primamos não só pela qualidade dos produtos, mas principalmente por todo o cuidado na experiência", explica o chef Rui Silvestre em comunicado.

Para comemorar, o Uber Eats lançou a campanha ‘Peça 1, Receba 2’, entre os dias 6 e 19 de março. Os artigos selecionados para a promoção de lançamento são o Combo SOB e o Combo Cheese.