O Cabaz Ceia de Natal do projeto Tal Mãe, Tal Filha é um cabaz “chave na mão” com tudo o que é preciso para a noite da consoada, desde as entradas, ao prato principal, sem esquecer as sobremesas típicas da quadra.

Sem perder tempo nas compras, sem sujar a cozinha e tudo pronto a servir.

O valor do cabaz varia entre 65€ e 75€ (dependendo do prato principal escolhido) e destina-se a cinco pessoas. É composto por:

- 18 salgadinhos miniatura (6 croquetes, 6 pastéis de bacalhau e 6 rissóis de camarão)

- 1 tabuleiro 3200ml de arroz de pato, bacalhau com natas, empadão de alheira e espinafres (65€), bacalhau da Tia João (com espinafres e camarão) ou peitos de frango recheados com alheira de aves (75€)

- 1 garrafa de vinho

- 6 sonhos e 6 filhoses

- 1 tarte de amêndoa ou tarte de maçã

- 5 guardanapos natalícios.

créditos: Tal Mãe, Tal Filha

Os cabazes podem ser encomendados até ao dia 21 de dezembro. As entregas são feitas ao domicílio no dia 24 na região de Lisboa.

Há também uma ementa de Natal e Ano Novo, cujos produtos estão disponíveis por encomenda todos os dias até ao final do ano.

O projeto que nasceu na pandemia e que junta mãe e filha

A pandemia que atravessamos tem trazido inúmeros desafios aos diferentes setores da sociedade, nomeadamente ao setor económico. Muitas empresas têm fechado portas, outras tiveram que se reinventar. Mas há negócios que começaram precisamente como consequência da quarentena. É o caso do projeto Tal Mãe, Tal Filha.

Como o próprio nome indica, este é um projeto de mãe e filha que nasceu durante a primeira quarentena, em abril de 2020. "Era nosso dever ficar em casa e a melhor maneira de passarmos o tempo era na cozinha".

"Temos um livro de receitas de família que fomos testando e aperfeiçoando. Com o passar dos meses, ambas vimos os nossos trabalhos ameaçados e, com incerteza no futuro, decidimos profissionalizar aquilo que víamos como um hobby e, quem sabe, delinear um plano B no caso de algo não correr bem".

Confecionam doces, salgados e comida para take-away em Oeiras. Todas as confeções são baseadas no livro de receitas de família, pelo que o conceito assenta em sabores caseiros e tradicionais.

As encomendas devem ser efetuadas através da página de Instagram com 48h de antecedência.