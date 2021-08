A GELATOPIA, Gelados de Sonho, foi reconhecida pelo Tripadvisor como 2021Travellers' Choice para Categoria de “Best Restaurants”.

Esta conquista celebra as experiências memoráveis de Clientes de todas as nacionalidades, tendo ganho críticas excelentes no Tripadvisor de viajantes ao longo dos últimos 12 meses.

“Este reconhecimento é fruto do empenho e entrega de toda a nossa Equipa, da sua dedicação na produção de cada sabor, da qualidade de todos os ingredientes e da alegria no atendimento de cada Cliente. É concretização do nosso Sonho, o de tornar cada experiência Gelatopia memorável! É a toda a nossa equipa e, principalmente, a todos os Clientes e Parceiros que partilham connosco Sorrisos e Sabores que dedicamos esta conquista, com a certeza de que queremos continuar a ser merecedores da mesma todos os anos!” – disse Susana da Silva Curto, Co-Fundadora da Gelatopia.

"Parabéns a todos os vencedores dos Travellers' Choice Awards de 2021", disse Kanika Soni, Chief Commercial Officer do Tripadvisor. "Sei que o último ano tem sido extremamente desafiante para as empresas do turismo. O que me impressionou foi a forma como as empresas se adaptaram a estes desafios, implementando novas medidas e reinventando-se. Os Travellers' Choice Awards destacam os lugares que são consistentemente excelentes - proporcionando experiências de qualidade várias vezes, mesmo navegando em mudança nas expectativas dos clientes e novas formas de trabalhar. Com base num ano completo de críticas dos clientes, este prémio fala do grande serviço e experiência que prestaram aos Clientes no meio de uma pandemia."

Leia aqui os comentários dos viajantes.