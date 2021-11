“Alimente-se sem deixar pegada” (edição Casa das Letras), oferece-nos um manual de boas práticas para uma dieta consciente. Também quebra ideias feitas: saudável e equilibrado no prato compactua com um mundo melhor e poupança na carteira. Uma obra escrita a seis mãos, com os contributos de Cláudia Cordovil, Teresa de Herédia e Diogo Noronha e que agora terá apresentação pública com um workshop que envolverá os três autores.

A ação que decorrerá a 29 de novembro, segunda-feira (13h30), no ISA-Instituto Superior de Agronomia, Lisboa | Salão Nobre, vai tocar em questões subjacentes ao livro: ambiente, nutrição e culinária e receitas saborosas para cuidarmos de nós e do planeta. Momento para os participantes acompanharem os autores num workshop sobre alimentação consciente.

Na audiência estarão alunos e alunas do ISA, professores e colaboradores da instituição e outras pessoas interessadas pelos conteúdos da obra.

Recorde-se que Cláudia Cordovil, Professora no ISA-Instituto Superior de Agronomia, Teresa de Herédia, nutricionista e Diogo de Noronha, chefe de cozinha se juntaram para criar um livro que alia ciência, nutrição e culinária com receitas que promovem uma alimentação sustentável e amiga do ambiente, contribuindo para uma menor pegada de azoto e, simultaneamente, saudável e equilibrada do ponto de vista nutricional.

A presença na apresentação e workshop deve ser confirmada para os e-mails ccruzeiro@leya.com e/ou madalenasaraivarodrigues@gmail.com