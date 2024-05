O Pátio Fotossíntese promete transformar-se num verdadeiro pátio alfacinha, com bandeirinhas e balões na decoração, música de bailarico a marcar o passo e grelhador aceso para alimentar os foliões. A festa arranca sempre às 18h00 e tem um valor de 22€ por pessoa.

Com uma lotação máxima de cem participantes por noite, a celebração dos Santos Populares no Lumen Hotel contempla, pelo valor acima indicado, comes e bebes, sem que falte uma cerveja, sangria ou refrigerante, um snack quente (três sardinhas no pão, uma bifana no pão, uma sandes de courato ou um hambúrguer) e ainda uma sobremesa (arroz-doce, aletria, pastel de nata ou fruta), havendo depois a possibilidade de adquirir itens extra.

Com quatro horas de duração, estas noites de Santo António no Lumen culminam com a possibilidade de se assistir ao espetáculo de video-mapping residente do hotel, intitulado “The Lisbon Light Show”, com projeção diária às 22h00.

Em junho, o hotel soma a esta oferta a possibilidade de produção de um Arraial Corporativo no seu Pátio Fotossíntese, seguindo o mesmo formato e valores por pessoa do arraial semanal aberto ao público em geral.

Ambas as opções de Arraial estão disponíveis entre 1 e 30 de junho, estando sujeitas a reserva antecipada, feita diretamente junto da equipa do Lumen Hotel para o endereço tsa@lumenhotel.pt