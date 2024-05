O espaço do Seen Sky Bar apresenta uma nova decoração, desenhada a pensar na abertura para almoços e na estação do ano que aí vem. Sob alçada da Deckora Design, estúdio de arquitetura de interiores e decoração, o bar com vista sobre a capital “foi repensado para transportar os clientes para um retiro tropical, um refúgio de vegetação que combina com a paleta de tons esmeralda”, sublinha a equipa do Seen. Um espaço “concebido com o objetivo de ser o mais flexível possível, seja para receber uma festa sob as estrelas ou simplesmente procurar o sol entre a vegetação para um almoço descontraído”.

A novidade a destacar para esta época é a abertura para almoço, com uma nova carta assinada por Olivier da Costa. A nova carta de almoço inclui o Linguini trufado, o Seen Taco (o prato mais pedido), o Sliced Wagyu e o menu de Sushi, que estarão disponíveis também ao almoço. Para quem procura uma refeição leve, Olivier apresenta algumas novidades, como o Tártaro di pomodoro e um novo menu de saladas.

O menu apresenta ainda sugestões para qualquer momento do dia, como o novo Prego de atum em pão brioche e a Seen Club, com frango panado, bacon caramelizado, ovo glaciado, molho tártaro, queijo scarmoza, alface e tomate.

Seen Sky Bar Avenida Liberdade, 185, 9º piso - Lisboa Contactos: tel. 210 965 775; e-mail reservas@seenlx.com

Com Hugo Feijão como novo Headbartender aos comandos, o Seen Sky Bar renovou também o conceito de bar e apresenta novas propostas de mixologia, utilizando técnicas gastronómicas e elementos da cozinha nos cocktails.