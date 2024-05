Situado em pleno quarteirão cultural WOW, em Vila Nova de Gaia, o restaurante Mira Mira by Ricardo Costa reabriu com uma nova esplanada, onde o mobiliário contemporâneo, os padrões geométricos e as cores quentes dos tecidos convidam a refeições ao ar livre, com uma vista sobre o Porto e o Douro.

Na cozinha, as sugestões renovam-se e distribuem-se ao longo de um menu de degustação, com opção de quatro ou oito pratos e sugestões à carta, entre criações já conhecidas e algumas novidades que marcam a estação. No seu processo criativo, o chef Ricardo Costa privilegiou ingredientes produzidos de norte a sul do país. O “Menu Colheita” inicia com quatro aperitivos, servidos em formato finger food, onde saltam à vista a Bola de Berlim com queijo da Serra ou o Vitello tonnato, feito com vitela crocante, atum e anchovas.

Seguem-se combinações frescas como o Lírio com daikon e pérolas de pepino, o Mexilhão com molho escabeche, curcuma e salsa ou a Santola ao natural com caldo de crustáceos e germinados. Uma das novidades da carta é a raia, um peixe versátil que no Mira Mira é cozinhado na grelha, onde adquire um toque fumado, e apresentado com couve-flor, em várias texturas, pancetta Ibérica e um caldo de cebola com óleo de cebolinho.

A feijoada de bacalhau ganha uma nova versão neste menu, bem mais leve e complexa a nível de sabor. Ao cachaço e sames de bacalhau junta-se o feijão manteiguinha de Santarém, camarão da costa e óleo de chouriço a finalizar. A carne de porco à alentejana é outra receita tradicional portuguesa que serviu de inspiração para o Chefe Ricardo Costa. Neste prato, a presa de porco grelhada é acompanhada com berbigão, molho de bivalves e coentros e um pickle de cebola, para garantir a dose certa de acidez.

O Ananás dos Açores é o responsável pela limpeza do palato numa pré sobremesa onde a fruta é apresentada em diferentes texturas e temperaturas. Segue-se uma outra novidade da carta que tem como protagonista a Pera Rocha do Oeste, caramelizada num creme com baunilha e servida com um crocante de biscoito, um sorvete de pera e frutos secos.

O Carabineiro salteado ao alho com tostas e coentros, o Arroz de Peixes e Mariscos da Costa, o Jarret de Vitela, cozinhada 24 horas com gnocchi e cogumelos, ou o Toffee de cacau com fava tonka são algumas das opções disponíveis à carta.

O menu de degustação do Mira Mira by Ricardo Costa varia entre os 80€ (quatro pratos) e os 150€ (oito pratos), já a harmonização vínica vai dos 60€ aos 150€.