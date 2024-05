Na noite de 25 de maio, a Casa do Gadanha (Rua Vasco da Gama, n.º 2, 4 e 6, em Estremoz) recebe Margarida Cabaço, chef que esteve à frente do restaurante São Rosas, e Michele Marques, da Mercearia Gadanha, para um jantar que junta o passado e o futuro da gastronomia em Estremoz. Duas semanas depois, marcam presença na cidade alentejana, André Cruz, do Feitoria (1*Michelin) e João Sá, do Sála (1*Michelin), para mais um momento de celebração entre amigos.

“Depois do primeiro jantar, com o Bruno Caseiro e o Francesco Ogliari, ter corrido tão bem, volto a convidar chefs, que são, sobretudo, pessoas de quem gosto, para partilhar a minha cozinha e comemorar estes dois anos da Casa do Gadanha, com momentos que serão especiais, não só para mim, mas também para os nossos clientes”, refere Ruben Trindade Santos, chef executivo do restaurante Casa do Gadanha. “Já este sábado, recebo na Casa do Gadanha a minha mulher, Michele Marques, e uma grande amiga nossa, a Margarida Cabaço, que esteve à frente do restaurante São Rosas aqui em Estremoz e que é, sem dúvida, uma grande referência a nível nacional. Duas semanas depois, tenho dois grandes amigos comigo, o André e o João, para um jantar que será um convívio entre amigos e clientes”, conclui.

O primeiro jantar será composto por sete momentos e os vinhos ficam a cargo do Monte dos Cabaços, de Margarida Cabaço, com escolhas que colocarão em evidência a harmonia entre os vinhos e a gastronomia alentejana. O valor deste jantar será de 85€ por pessoa, com a harmonização incluída. Os lugares são limitados e as reservas devem ser feitas através do contacto telefónico 268 249 790.

Margarida Cabaço abriu o restaurante São Rosas, em Estremoz, em 1994, tendo conquistado vários prémios a nível nacional. Em 2001, decide explorar a relação entre o vinho e a gastronomia e cria os vinhos Monte dos Cabaços, com o apoio do marido, Joaquim Cabaço. Fecha o restaurante em 2016, dedicando-se ao vinho e a atividades turísticas no Monte da Azinheira.

Michele Marques é a responsável pela Mercearia Gadanha, restaurante em Estremoz, que abriu em 2013 (aberto desde 2009, enquanto mercearia). As suas propostas combinam a tradição alentejana com técnicas contemporâneas e uma apresentação moderna. Sempre teve o desejo de proporcionar aos seus clientes um sítio para ficar, o que leva ao nascimento da Casa do Gadanha, que além do restaurante, oferece 12 quartos.

André Cruz é o chef do restaurante Feitoria (1*Michelin), desde 2022. Dias depois de dar a conhecer o novo menu do restaurante do Altis Belém, vê o seu talento reconhecido como “Chef Revelação 2022”, pelos prémios Mesa Marcada, e integra ainda a lista dos “20 chefs que vão dar que falar”, do guia "Boa Cama Boa Mesa". Está ainda presente no guia La Liste e no Discovery 50 Best.

João Sá abriu o Sála em 2019, espaço que criou com o objetivo de proporcionar uma 'sála' de estar, de jantar e degustar. As suas propostas são marcadas pelo sabor das estações, sendo os vegetais, que escolhe a dedo, as grandes estrelas da carta – são quase metade desta. Foi distinguido este ano com a primeira estrela Michelin.