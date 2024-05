Com vários anos de estudo e prática no que toca a colocar algas no prato, o chef Pedro Mendes, atualmente ao leme do restaurante Áurea (Rua Áurea, n.º 175-181), acredita na versatilidade deste ingrediente. Para destacar o papel daquela que considera ser uma mais-valia culinária num país de mar como é Portugal, Pedro Mendes criou uma série de jantares mensais, “O Desafio das Algas”. Encontros que encorajam outros chefs, na sua maioria com uma estrela Michelin na bagagem, para irem até à baixa pombalina cozinhar a quatro mãos.

O primeiro chef a aceitar o desafio foi Octávio Freitas, do restaurante madeirense Desarma, premiado em fevereiro deste ano com uma estrela Michelin. A quatro mãos, os dois chefs vão desenvolver um menu de sete momentos em que quase tudo é possível sendo a única certeza o protagonismo das algas. Quem estiver presente neste primeiro “dueto à volta das algas” sabe apenas à partida que as algas são o ingrediente-chave.

A abrilhantar o momento estará a Gourmet House Caviar – a começar logo com um tasting de caviar ao mesmo tempo que é servida a welcome drink.

“Sou apaixonado por algas há muito tempo e quanto mais sei mais fico fascinado com a sua versatilidade, sabores e texturas. Nesta série de jantares no Áurea, partilho esta minha paixão com amigos cozinheiros que admiro, desafiando-os a trazer novas abordagens e a criar pratos que não deixarão ninguém indiferente. Começo com o Octávio Freitas, meu grande amigo e com quem já tive oportunidade de trabalhar este tema”, refere Pedro Mendes.

Octávio Freitas nasceu em Câmara de Lobos há 42 anos e desde cedo definiu a gastronomia como o seu campo de batalha e as matérias-primas madeirenses como as suas armas. Formou-se com 19 anos na Escola Profissional de Hotelaria e Turismo da Madeira e, ainda estudante, iniciou a sua carreira profissional na área da restauração. Aos 27 anos, integra a equipa do The Views (na altura The Four Views) como chef executivo, e, em 2020, inaugura o seu hotel Socalco Natural Calheta, onde também produz os vinhos Galatrixa, Cagarra e Massaroco Rosé. Em 2023, passou a acumular as suas funções com a de chef do restaurante Desarma, localizado no The Views Baía que, em fevereiro de 2024 e apenas um ano após a sua abertura, conquistou a sua primeira estrela Michelin.

O jantar orça os 175€ por pessoa (inclui pairing vínico a cargo dos Vinhos de Lisboa). As reservas podem fazer-se através do telefone 211 453 090 ou e-mail aurea@artlegacyhotels.com