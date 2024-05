Santa Bárbara e Cardume, dois restaurantes que expressam a paixão açoriana do chef Vítor Sobral

Desde a carne tenra dos prados verdejantes ao produto fresco do mar, é de olhos postos na cozinha açoriana que se expressam as ementas no restaurante Santa Bárbara (Santa Bárbara Eco-Beach Resort) e no Cardume (White Exclusive Suites & Villas). Defensor e impulsionador da tradição e cultura portuguesas, o chef Vítor Sobral imprime a sua marca em ambas as cartas, realçando os produtos locais e sazonais.

No Santa Bárbara a ênfase é colocada na frescura dos ingredientes. Exemplo disso é o leite usado nos sorvetes e doces, que é pasteurizado localmente. Também feito no local, o pão é de fermentação natural, servido ao pequeno-almoço, a par da manteiga regional, das compotas caseiras, dos queijos e dos sumos do dia, feitos com fruta da época.

Divulgação

Da carta all-day, o destaque vai para as refeições leves, como o Prego do lombo em bolo lêvedo com molho de manteiga, o Hambúrguer de picanha maturada, queijo amanteigado dos Açores, cebolada de bacon, alface e tomate da Horta, a Salada de rosbife em salmoura fumada, compota de beterraba e laranja com puré de couve-flor e inhame ou o Peixe do dia confitado com legumes da Horta e creme de limão galego. Ao jantar, o Restaurante Santa Bárbara aposta em pratos como Massada de camarão e peixe dos Açores, Costeleta com molho béarnaise com chá da Gorreana ou Bife do Lombo – sem esquecer a opção vegana de Arroz de forno com legumes da Horta. Para sobremesa, a tábua de queijos das ilhas ou o Pão de ló de canela e gelado.

Divulgação

No White Exclusive Suites & Villas, o restaurante Cardume oferece uma experiência mais exclusiva, com os produtos mais nobres das ilhas, como o atum, o cherne e queijos selecionados. Embora também inclua pratos de carne, essencialmente bovina, a carta do Cardume está principalmente voltada para os sabores do mar.

O restaurante Cardume apresenta uma carta all-day, com pratos como Mousse de beterraba e pistácios, Sopa fria de meloa de Santa Maria, mousse de tomate e caviar de salmão, Bolinhos de queijo da ilha de São Jorge e molho tártaro com alperce macerado ou Lombo de novilho, esparregado da encosta e molho de manteiga e trufas. A carta ao jantar apresenta Lírio curado, emulsão de maçã, salada de funcho e pepino com farofa de caju, Peixe dos Açores confitado, legumes da horta e molho de tomate, gengibre e coco ou Caril verde de legumes e arroz aromático de lima. O Crème Brûlée de maracujá dos Açores é uma das sobremesas que exalta esta fruta de denominação de origem protegida, cuja colheita se estende até ao verão.

O chef e a respetiva equipa garantem um abastecimento contínuo de legumes frescos e ervas aromáticas provenientes da quinta de agricultura biológica existente na propriedade do Santa Bárbara.

Restaurante Santa Bárbara Santa Bárbara Eco Resort Estrada Regional n.º 1, Morro de Baixo – Ribeira Seca, São Miguel Contactos: tel. 296 470 360 Restaurante Cardume White Exclusive Suites & Villas Rua Rocha Quebrada n.º 10, Atalhada, Lagoa, São Miguel Contactos: tel. 296 294 151

“Os Açores foram sempre um destino que me encantou, pois são a junção perfeita da civilização com um lado mais selvagem. Todas as ilhas têm produtos únicos e extraordinários que têm um lugar imprescindível na carta dos dois restaurantes do grupo”, sublinhao chef Vítor Sobral.

A gerir as operações diárias está o chef Bruno Schmatz, que traz consigo a experiência de 11 anos em cozinhas do Brasil e dos Açores, a par de Filomena Costa, chef pasteleira, e Fernanda Carolina, chef consultora residente, em representação do chef Vítor Sobral.