Enquanto se ultima o menu, se combinam criações e se apuram alguns sabores, entre os dois chefs cresce o entusiasmo para a noite de 18 de maio. Hans Neuner (que desde 2007 lidera o restaurante com duas estrelas Michelin do Vila Vita Parc) e a sua equipa partilharão a cozinha do restaurante com um profissional que há muito admiram: Fredrik Berselius tem 37 anos, nasceu em Estocolmo, mas é em Brooklyn que o Aska, restaurante que encabeça, chama a atenção com degustações que remetem para pequenos capítulos da própria história do cozinheiro.

Chef Hans Neuner créditos: Divulgação

Fredrik combina a sua origem e a sua “nova” casa, sem deixar de fora o seu amor pela natureza. À sua cozinha, juntar-se-á a experiência de Hans Neuner, 71.º lugar entre os 100 melhores chefs do mundo, segundo o The Best Chef Awards.

Para a experiência que trará ao Ocean, Berselius combinará as suas influências com a atmosfera mediterrânica do restaurante, numa degustação que conterá criações de Hans e Fredrik.

A experiência terá o valor de 275€ (+175€ com wine pairing) e as reservas podem ser feitas através do site do restaurante ou do telefone 282 310 184.