Do peixe da Ria Formosa ao leitão da Bairrada, passando pelos enchidos transmontanos, os sabores tradicionais portugueses vão marcar presença no Taste & Toast Fest, o novo evento do The Yeatman.

Pelos diferentes espaços do hotel vínico, situado em Vila Nova de Gaia e com vista sobre o Douro e a cidade do Porto, será possível descobrir, provar e brindar, de forma volante, com o que se produz de norte e a sul do país. Os chefs Ricardo Costa, Noélia Jerónimo, Óscar Geadas, Diogo Rocha, Kiko Martins, Ricardo Nogueira Mugasa e António Vieira vão confecionar pratos em formato de showcooking, identitários da sua cozinha e região. As sobremesas ficam a cargo da pastelaria do The Yeatman. Já a seleção vínica tem a assinatura de Elisabete Fernandes, Diretora de Vinhos do Hotel, que procurou harmonizar cada prato com produtores parceiros das regiões representadas.

“O Taste & Toast Fest é um evento especial que pretende mostrar o melhor da gastronomia portuguesa pelas mãos de alguns chefs e amigos, com quem tenho tido a sorte de me cruzar ao longo do meu percurso profissional. Vindos de várias zonas do país, todos têm identidades e assinaturas diferentes nas suas cozinhas e esta será uma oportunidade única para o público provar as suas criações e sugestões”, explica Ricardo Costa.

Noélia Jerónimo é uma embaixadora do Algarve e da Ria Formosa, o seu restaurante homónimo, em Tavira, é famoso pelos seus arrozes caldosos de peixes e marisco da nossa costa. Diogo Rocha é uma voz ativa do Dão, defende os produtos da região e a sustentabilidade no processo produtivo, uma postura que o levou a conquistar a Estrela Verde do Guia Michelin, que mantém desde 2019 no restaurante Mesa de Lemos, em Viseu.

Óscar Geadas apresenta com orgulho a gastronomia transmontana e a comida de conforto, homenageando as suas raízes familiares. No G Restaurante, em Bragança, mantém uma Estrela Michelin desde 2019. Kiko Martins já deu à volta ao mundo, tem a sua base em Lisboa e está ao leme de projetos tão diferentes como O Boteco, O Talho, A Cevicheria, O Poke ou o Las Dos Manos, trabalhando a cozinha do mundo como poucos.

Ricardo Nogueira Mugasa é chef e proprietário do restaurante Mugasa, em Aveiro, e leva o leitão assado à moda da Bairrada a um nível superior em técnica, tendo sido já reconhecido com algumas distinções. António Vieira leva para este evento os sabores asiáticos. O chef é a cara do restaurante portuense Wish Restaurant & Sushi.

O Taste & Toast Fest acontece no The Yeatman no dia 17 de maio, entre as 19h00 e as 23h00. Até 3 de maio é possível contar com o valor early bird de 170€ por pessoa, passando a 185€ por pessoa após essa data, sendo sempre aplicado o valor mais baixo para reservas de oito ou mais pessoas. As crianças até aos três anos são convidadas do hotel, e dos quatro aos 11 anos têm uma redução de 50%. As reservas podem ser feitas através da do site do The Yeatman ou dos contactos 220 133 135/220 133 100.