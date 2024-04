No Dia da Mãe, as famílias são convidadas a saborear uma viagem culinária preparada pelos chefs do restaurante. Desde os pratos salgados até às sobremesas, “cada iguaria é uma homenagem ao espírito maternal, oferecendo não apenas uma refeição, mas a oportunidade para honrar e apreciar as mulheres extraordinárias nas nossas vidas”, sublinha a equipa do restaurante Terrace, casa instalada na Praça Príncipe Perfeito, n.º1.

No domingo 5 de maio, entre outras surpresas preparadas para a efeméride, o restaurante presenteia todas as mães que participarem no brunch com um voucher para um cocktail ou mocktail no Terrace Bar (validade seis meses).

A refeição orça os 60€ por pessoa (com bebidas não alcoólicas incluídas). Está disponível um suplemento a 14€ para vinhos e cervejas. Gratuito para crianças com menos de três anos; crianças dos três aos 12 anos têm um desconto de 50%.

As reservas podem fazer-se pelo e-mail terrace.oriente@martinhal.com ou telefone 910 027 182.