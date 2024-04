"Cinco anos são um marco importante e não podia estar mais contente por celebrá-los com o chef Rui Paula e o chef Pepe Vieira, dois profissionais que estimo e admiro", partilha, em comunicado, o chef Arnaldo Azevedo que se encontra neste restaurante do Vila Foz Hotel & SPA, no Porto, desde o seu início.

"É bom ver o crescimento e a evolução de toda a equipa", comenta. "Esperamos continuar a surpreender com as nossas propostas gastronómicas", acrescenta o chef da casa que detém uma estrela Michelin desde 2021.

Chef Arnaldo Azevedo créditos: DR

Para o dia 1 de maio, o Vila Foz está a preparar um menu com seis momentos, composto por duas criações de cada chef, e que dará foco aos peixes e mariscos, ingredientes de eleição de Azevedo.

O chef Rui Paula, rosto conhecido dos portugueses e referência na cozinha moderna, trará uma pitada transmontana -- afinal é de lá que vêm a suas raízes -- para cima da mesa. Natural do Porto, Paula conta com três restaurantes no norte do país, o DOC, no coração do Douro Vinhateiro, o DOP, no centro da cidade Invicta, e a Casa de Chá da Boa Nova, em Leça da Palmeira, distinguida com duas estrelas Michelin.

Chef Rui Paula créditos: DR

E pode esperar descobrir a Galiza e a sua identidade através das criações de Pepe Vieira, que conta histórias com os seus pratos. O chef dá o nome ao restaurante que gere e que conta com duas estrelas Michelin e uma verde.

Chef Pepe Vieira créditos: DR

Para acompanhar os seis momentos, será servida uma seleção cuidada de vinhos da sommelier do restaurante Vila Foz, com o apoio da Garrafeira Tio Pepe e da Dom Pérignon.

O evento vai começar depois das 20 horas e a receção dos convidados começaram meia hora antes com um cocktail de boas-vindas.

O jantar dos cinco anos do restaurante Vila Foz é limitado a 30 pessoas e tem o valor de 210€, com harmonização vínica incluída.