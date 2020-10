Desde 2010, somam-se cerca de 500 jantares vínicos, mais de mil novas receitas e quase três mil vinhos em prova nos jantares vínicos do The Yetman, hotel vínico, com localização nas proximidades do rio Douro e das históricas caves de vinho do Porto.

Na agenda do mês de outubro, há encontro marcado com a Quinta do Monte D’Oiro (8), a Adega Mayor (15), a Ideal Drinks (22) e a Quinta do Gradil (29). O calendário já se encontra completo até ao final do ano e pode ser consultado online.

Agora, com capacidade para receberem até 25 pessoas, a reserva nos eventos é aconselhada através do site de eventos do The Yeatman. A decorrer a partir das 20h00, com um cocktail de boas-vindas, cada jantar tem o valor de 80 euros por pessoa.

créditos: The Yeatman

A juntar-se ao regresso dos jantares vínicos, uma novidade para os entusiastas dos néctares portugueses: de quarta-feira a sábado, com hora marcada, há novas experiências de prova: “Conhecer uma região em três vinhos” (três vinhos, 35 euros); “Aprender a provar vinhos” (três vinhos, 35 euros) e ainda fazer uma “Introdução ao vinho do Porto” (três vinhos, 35 euros).

Todas as provas têm a duração de uma hora, com início às 14h30, 16h00 e 17h30. "As reservas permitem sessões até dez pessoas, que terão direito a 10% de redução em compras de vinho para usufruir na loja do hotel", informa aquela unidade em comunicado.

The Yeatman Rua do Choupelo, (Santa Marinha), Vila Nova de Gaia Contactos: tel. 220 133 100; e-mail: reservations@theyeatman.com

Estão também de volta ao espaço situado em Vila Nova de Gaia as masterclasses. Oportunidade para conhecer a garrafeira do The Yeatman e de percorrer as diferentes regiões vitivinícolas de Portugal, explorando os diferentes estilos e terroirs.

Com a duração de duas horas e uma seleção de queijos e enchidos para acompanhar, é possível optar por uma prova de seis ou 12 vinhos (120 euros e 200 euros por pessoa, respetivamente).