Para usufruir da promoção da portuense Cervejaria Fininho não precisa de acertar na baliza, nem sequer jogar à bola. “Basta assistir aos jogos de futebol do Porto, Benfica ou Sporting na Cervejaria Fininho e, quando fizer o seu pedido, indicar em que clube aposta. Por cada golo marcado pela equipa em que apostou recebe uma cerveja Cuca de oferta”, informa-nos a equipa daquele estabelecimento.

“A campanha é válida todas as semanas e em qualquer jogo de futebol que inclua uma das equipas indicadas. A boa notícia é que, mesmo que a sua aposta não seja certeira e a sua equipa não vença, basta que marque um golo para já ganhar uma Cuca”, refere a mesma fonte.

No que toca aos petiscos, o Fininho, instalado na Rua de Mouzinho da Silveira, nº 230, conta com sugestões para picar ou para jantar como o Camarão ao alho (8 euros), as Amêijoas à Bolhão Pato (8 euros), Pica-pau (5 euros), Calamares (6,50 euros), Francesinha (9 euros) ou Bife da vazia grelhado ou com molho à Fininho (15 euros), entre outras opções.

Com sete espaços em Angola, sob a batuta de Inês Bianchi, o Fininho instalou-se na Invicta por Teresa Bianchi, sua irmã. O ambiente é descontraído, com elementos decorativos alusivos à cultura angolana. A cozinha da casa assenta sobretudo em propostas tradicionais portuguesas.

É aconselhada reserva prévia para os números de telefone 963 370 502 ou 222 083 785.