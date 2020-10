Um ciclo de jantares tendo como mote o vinho vai decorrer no restaurante lisboeta Doca de Peixe de outubro a novembro. A inaugurar as conversas em torno dos néctares portugueses, o escanção português Rodolfo Tristão, propõe aos participantes uma “Iniciação ao Vinho”. A acompanhar a noite que também se fará à mesa com pratos da carta do restaurante, estarão os Casca Wines.

A convite do escanção, vão marcar presença em cada evento produtores de vinho ou projetos vinícolas, que terão a oportunidade de abordar as principais regiões vinícolas do país.

No calendário de jantares, seguem-se a 29 de outubro os Douro, Dão e Bairrada (Wineconcept) e a 12 de novembro, Lisboa, Tejo e Península de Setúbal (Cercial Vinhos). No mesmo mês, os encontros vínicos prosseguem a 19 e 26, respetivamente com Alentejo (Herdade de São Miguel, Quinta do Paral, Vicentino) e Champanhe, Espumantes e Licorosos (Garcias).

Doca de Peixe Doca de Santo Amaro, Armazém 14, Lisboa Horários: Segunda a domingo, das 12h00 às 00h00 Contactos: tel. 213 973 565; e-mail info@docapeixe.com

As reservas, limitadas a 25 participantes, podem ser feitas através do número de telefone 213 973 565 ou do e-mail comercial@grupocpa.pt

Os encontros vínicos orçam os 60 euros por pessoa. O jantar inclui couvert, entrada, prato principal e sobremesa.