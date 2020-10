O novo menu executivo na Delidelux faz o convite diário a refeições equilibradas

Os dois espaços Delidelux em Lisboa, em Santa Apolónia e junto à Avenida da Liberdade, contam a partir deste outubro com um menu executivo, disponível diariamente, de segunda a sexta-feira, entre as 12h00 e as 16h00. As casas mantêm nestas sugestões a sua assinatura à mesa, com cozinha leve e saudável. No que toca aos sabores, a carta é eclética com pratos do mundo, mas também propostas tradicionais portuguesas.

Lombo de bacalhau assado. créditos: Delidelux

O novo menu na Delidelux inclui couvert, prato principal, bebida e café e custa 14,95 euros por pessoa. A abrir o menu, encontramos o pão de Mafra e multicereais, azeite e vinagre balsâmico. No que toca ao prato principal, são quatro as opções à escolha: Salada de legumes assados com ras el hanout e queijo chèvre gratinado; Sanduíche quente de frango com maionese de caril; Lombo de bacalhau lascado com Brás de curgete e batata ou Caril de frango com arroz basmati.

Delidelux Avenida (Rua Alexandre Herculano, Loja 15A, Lisboa. Todos os dias, das 10h00 às 20h00. Contacto: tel: 213 141 474). DeliDelux Santa Apolónia (Cais da Pedra, Armazém B, loja 8. De segunda a sexta, das 9h00 às 20h00. Sábado e domingo, das 10h00 às 20h00. Contacto: tel. 218 862 070)

Nas bebidas, é possível escolher entre copo de vinho branco ou tinto (seleção Delidelux), cerveja, refrigerante, chá gelado Delidelux ou água. Para terminar a refeição, está ainda incluído café expresso ou descafeinado.