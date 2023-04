Uma ode à democracia durante todo o mês de abril. É o que propõe o restaurante galeria Cícero Bistrot, situado em Campo de Ourique, em Lisboa, no mês que marca os 50 anos da Revolução dos Cravos. Várias ações têm marcado o primeiro abril do restaurante desde a sua abertura que sugerem várias reflexões à mesa, sempre com um denominador comum: a arte como agente transformador, ou não fosse também este um espaço onde podemos apreciar obra de Cícero Dias, artista brasileiro que viveu em Portugal durante a II Guerra Mundial, mas também ele um cidadão com os valores defendidos pelo 25 de Abril.

Aquele que foi um dos mais expressivos pintores modernistas brasileiros foi um defensor da liberdade e da democracia ao longo de toda a sua vida. A sua luta e as suas ações foram reconhecidas em 1998, quando o pintor, aos 91 anos, recebeu a Comenda de Ordem Nacional do Mérito de França, país onde também viveu, entregue pelo primeiro-ministro à época Eduard Ballard, sendo outorgada pelo então Presidente da República francesa, Jacques Chirac, na sede da Unesco, em Paris.

Um dos motivos que levou a este reconhecimento, foi a atuação antinazi de Cícero. Em 1942, o pintor brasileiro contrabandeou o poema “Liberté”, de Paul Éluard, de França, ocupada pelos nazis, para a Inglaterra. O texto, que era o grande grito do poeta francês, foi traduzido em vários idiomas e lançado por aviões aliados nos céus da Europa ocupada.

Para marcar os 50 anos da efeméride que marcou Portugal, o Cícero Bistrot oferece um desconto especial de 50% em toda a carta de vinhos, exclusivamente para cidadãos portugueses durante todo o mês de abril, para reservas feitas diretamente, pelo The Fork ou Open Table.

Cícero Bistrot Morada: Rua Saraiva de Carvalho, 171 - Lisboa Contactos e reservas: (+351) 966 913 699 / reservas@cicerobistrot.pt Horário: Almoços: Terça a Sábado - 12h30-15h30 Jantares: Segundas e Terças - 19h30-22h; Quartas e Quintas - 19h30-22h30; Sextas e Sábados - 19h30-23h30.

“Independentemente da corrente política e dos gostos artísticos, acreditamos que uma boa conversa fica muito melhor numa boa mesa acompanhado de um bom vinho e rodeado de arte. E o local para boas conversas e encontros inusitados em Lisboa é, claramente, o Cícero Bistrot. Acreditamos no poder da boa mesa para alimentar a alma”, conclui o chef Hugo Cortez.