Assinalam-se esta sexta-feira, 51 anos desde a revolução dos Cravos. Várias personalidades fizeram questão de assinalar nas redes sociais, neste caso Instagram, os festejos do 25 de Abril.

Foi o caso de Pedro Ribeiro, radialista da Comercial.

"O que o dia 25 de Abril tem de mais bonito é a sua pureza. A independência absoluta.Não tem partido nem agenda de poder.Só respira liberdade. E esperança.O que se festeja neste dia não é, nunca foi nem pode ser, a tentativa, que veio a seguir, de substituir uma ditadura por outra. Ou outras, que houve de tudo.

Não se festejam ocupações de terras, saneamentos em empresas, fábricas, redações. Não se festeja o ataque a sedes partidárias ou à Renascença. Nem a desgraçada nacionalização da economia. Nem todos os abusos.

Porque o 25 de Abril não é isso. Plana sublime e impoluto, por cima da miséria de quem, a seguir, não esteve à altura.

O 25 de Abril é um grito de liberdade, pelo direito de todos vivermos em Democracia. É um dia inteiro e limpo, como disse Sophia, melhor do que mais ninguém. Um dia cristão, se pensarmos na mensagem revolucionária que encerra: todos iguais. Todos, todos, todos.

Eu celebro sempre este dia, e acho importante não arranjar desculpas para não o festejarmos enquanto país. Porque como diz uma canção 'a democracia é o pior de todos os sistemas, com o exceção de todos os outros.' Viva o 25 de Abril, viva a Liberdade!"

"Viva a Liberdade!", notou João Baião.

Também Ana Garcia Martins assinalou a data.

Já Marco Horácio deixou uma reflexão: "Tudo o que foi conquistado há 51 anos parece cada vez mais frágil hoje em dia.

A liberdade de expressão, a liberdade artística e mesmo a liberdade pessoal parece cada vez mais estrangulada, pelo ódio das redes sociais. Como humorista dou por mim muitas vezes a duvidar da minha arte, como pai vejo um futuro nada empático e inclusivo para os meus filhos e como homem tenho cada vez menos esperança na humanidade.

Se calhar devia fazer mais do que faço, insurgir me mais, dar mais vezes a cara pelas boas causas. Mas sei que sozinho não chego longe. A liberdade é o mais difícil de conquistar e permite-nos viver sem receio, com esperança e com identidade própria. A liberdade foi conquistada á força há 51 anos, muita gente sofreu, foi torturada e perseguida para hoje podermos viver livres.

A liberdade é algo que se conquista todos os dias e começa sempre por respeitarmos a liberdade dos outros. Mas a liberdade também não pode ser só para atacar gratuitamente mulheres, artistas, políticos ou o nosso vizinho. A liberdade também serve para sermos empáticos, cuidadosos, carinhosos, sinceros e corajosos pelos mais fracos.

A liberdade não serve para nos escondermos, mas para gostarmos de nós e nos assumirmos como somos sem medos e sem demagogias. A liberdade é aceitarmos as liberdades que são diferentes das nossas mas que tem um objetivo comum. Vivermos a nossa individualidade. Que a nossa liberdade não seja sempre dada como adquirida mas que seja uma luta diária pelas liberdades diferentes das nossas!"

"Celebrar sempre quem nos deu o que temos hoje", notou Vanessa Oliveira.

Catarina Raminhos partilhou a definição da palavra liberdade no dicionário.

Iva Domingues partilhou um poema:

Marcontonio del Carlo falou do futuro: "Hoje a minha filha corre e sorri feliz num país livre e democrático. Espero que amanhã assim seja. Viva Abril e a liberdade".

A psicóloga Tânia Graça enumerou o papel da mulher antes do 25 de Abril.

De férias no Uruguai, Fernanda Serrano não esqueceu a data: "A liberdade fica-me bem! Fica-nos a todos bem! Hoje, amanhã e Sempre, celebremos a liberdade!"

Dalila Carmo realçou: "25 de Abril SEMPRE"