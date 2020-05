Leopoldo Garcia Calhau, arquiteto de profissão, apaixonado e praticante da gastronomia, inaugurou em 2019 a sua casa de comeres e petiscos fundados na tradição da cozinha alentejana.

Volvido um ano, a Taberna do Calhau, no bairro lisboeta da Mouraria, vai fazer a festa da boa mesa, com um convite endereçado a dez cozinheiros nacionais que preparação uma dezena de refeições diferentes. Tudo decorrerá a 6 e 7 de junho, com uma maratona gastronómica que respeitará uma escala de horários à mesa e de acordo com as regras e orientações aplicadas à restauração.

Entre os chefes convidados por Leopoldo Calhau, estão André Cruz, André Lança Cordeiro, Vitor Claro, Joaquim Saragga Leal.

As refeições com número limitado de participantes, orçam os 35 euros (menu com bebidas), com 5 euros doados a uma associação de beneficência. As reservas podem ser efetuadas pelo tel. 215 851 937, ou e-mail tabernadocalhau@gmail.com

A 27 de maio ao jantar, a Taberna do Calhau retomou as operações no restaurante de quinta a segunda-feira (fechados terça e quarta-feira), das 12h00 às 16h00 e das 19h00 às 23h00.