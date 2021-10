A marca portuguesa Venn tem o sonho de entregar comida 100% vegetal por todo o país e até mesmo pelo mundo inteiro.

Com motivações diferentes mas um compromisso comum, três amigos decidiram pôr em prática o conceito de entrega de refeições ao domicílio, uma tendência que se veio verificar durante a pandemia.

Os criadores da Venn prometem aos seus cliente a entrega de comida "nutritiva e proveniente de origens éticas e sustentáveis". Os fornecedores partilham os mesmos valores: "são preocupados com a sustentabilidade do nosso planeta e assumem uma conduta ética ao longo de todo o seu processo produtivo".

Em cada caixa vão refeições pré-proporcionados, juntamente com uma ficha de instruções sobre como preparar as receitas em casa, sendo que as receitas são inspiradas pelos quatro cantos do mundo.

"Criámos a Venn para inspirarmos o aumento do impacto positivo que podemos ter no mundo. Acreditamos num futuro em que a alimentação plant-based é parte de uma filosofia de vida ética, sustentável e amiga do planeta", dizem os responsáveis da marca.

Além do distrito do Porto, onde começaram, a Venn começou recentemente a fazer entregas em áreas selecionadas dos distritos de Aveiro (Aveiro, Espinho, Estarreja, Ovar, Santa Maria da Feira e São João da Madeira) e Braga (Braga, Guimarães e Vila Nova de Famalicão).

Todas as semanas há quatro pratos, sempre plant-based e pode escolher entre dois (25 euros) a quatro kits (40€). O kit de três pratos fica por 35€. Isto são preços com entrega ao domicilio (já incluído no preço final). Caso preferia fazer o levantamento em loja os preços tem 10% de desconto em cada kit.