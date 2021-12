Para assinalar a abertura do "Conservas Pinhais Factory Tour", primeiro Museu-Vivo da indústria conserveira em Portugal, a centenária Pinhais, lançou uma edição comemorativa de conservas de sardinhas artesanais, tomate e azeite, também com a variante picante, para os amantes de especiarias.

A litografia das latas vai buscar inspiração ao “Art Déco”, estilo estético que surgiu nos anos 20 do século passado, período referente à fundação da Pinhais. Conjuga elementos que estão materializados na sua relação histórica com o mar, como a imagem icónica do pescador e da sardinha, ícone incontornável da marca.

Carlos Sant´ana, diretor criativo da Snap Creative Agency, refere que “A nova gama premium apresenta-se com uma imagem cuidadosamente sofisticada com formas depuradas, geométricas e elementos náuticos, numa homenagem à origem e natureza da marca, sempre ligada ao mar e a quem nele trabalha. Uma revisitação que homenageia os seus elementos identitários, pelos quais são apreciados e reconhecidos em todo o mundo.”

Já Patrícia Sousa, diretora de marketing da Pinhais, sublinha “As sardinhas presentes nas nossas latas têm todas como origem a Lota de Matosinhos, sendo apenas selecionadas e enlatadas as sardinhas mais nobres e mais saborosas, as do final da época de pesca. Trata-se de escolher para esta edição especial apenas o produto mais nobre, as sardinhas mais saborosas.”

Museu-Vivo “Conservas Pinhais Factory Tour”

Recorde-se que o Museu-Vivo “Conservas Pinhais Factory Tour” é um pioneiro da indústria conserveira, vocacionado para perpetuar o legado desta indústria viva, dar a conhecer o património material e imaterial e salvaguardar e valorizar a sua memória.

Com instalação na fábrica da Pinhais, este é um projeto único no panorama do turismo nacional e internacional, que proporcionará uma verdadeira experiência imersiva sobre todas as fases do método de produção tradicional, que se mantém inalterado desde 1920.

Além de descobrir a fábrica e o seu espólio, cada visitante é convidado a embrulhar a sua própria lata, usando as técnicas das artesãs. As visitas incluem ainda uma degustação e uma passagem pela loja que reúne conservas e peças de coleção.