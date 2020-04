Este 2020 a Páscoa dos portugueses será diferente. As medidas excecionais decretadas pelo Governo decorrentes do Estado de Emergência que vivemos, até 17 de abril, impedem os tradicionais almoços alargados de família. Com a queda abrupta na venda dos clássicos à mesa nesta época do ano, como o cabrito e o queijo e face aos constrangimentos associados ao encerramento de restaurantes e estabelecimentos de venda de carne, a Associação Nacional de Caprinicultores da Raça Serrana (ANCRA), sediada em Mirandela, lança um apelo.

Que todos os interessados entrem em contacto com a associação para encomenda direta de Cabritos Serranos inteiros ou metades. Os pedidos são extensíveis ao Queijo de Cabra Transmontano. Ambos são Denominação de Origem Protegida e, habitualmente, com grande procura regional e nacional.

“Os pedidos, através do e-mail fernando.pintor@ancras.pt, devem ser efetuados até ao próximo domingo, 5 de abril. As entregas são feitas em todo o país, na semana de 6 a 10 de abril. O comprador só paga depois da entrega. O preço por quilo orça os 11,95 euros por kg. Trata-se de cabritos serranos, pequenos, cerca de 6 kg”, informa a ANCRA.

O Cabrito Transmontano (DOP) é proveniente de animais de raça caprina Serrana, sendo alimentado à base de leite materno. Por se turno, o Queijo de Cabra Transmontano (DOP), apresenta-se curado semiduro a extra duro.