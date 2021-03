“Mulheres à volta do vinho” (17h00) chega a todos os interessados sob a forma de webinar promovido pela Comissão Vitivinícola Regional Alentejana (CVRA). A conversa, na plataforma Zoom, pretende inspirar as mulheres a singrarem no setor vitivinícola e contará com a presença de Cecília do Carmo, produtora na Adega do Montado, Sandra Gonçalves, enóloga do Dona Maria Wines, e Maria Manuel Pica, diretora de exportação na Quinta do Paral.

A sessão gratuita online vai focar-se no percurso académico e profissional destas três mulheres que são rostos de referência na produção de vinho alentejano e está inserida num conjunto de webinars que a CVRA tem vindo a desenvolver desde fevereiro e que vão culminar no dia 31 de março, colocando em cima da mesa temas que vão desde as provas de vinho, o enoturismo, a sustentabilidade e o todo o processo de criação de vinhos, desde a uva à garrafa.

“Aproveitando a efeméride [Dia Internacional da Mulher], a CVRA tenta cativar o público feminino sobre o tema vinho, produto este que vive muito de sensações e em que, muitas vezes, é a mulher a decisora sobre o que comprar ou escolher. Também no sector, vemos cada vez mais mulheres em lugares de direção, o que evidencia as capacidades de liderança, de decisão e planeamento estratégico. Não tenho dúvidas em afirmar que o setor do vinho está mais rico pela presença de um maior número de mulheres”, sublinha Francisco Mateus, presidente da CVRA.

Até à data de encerramento das iniciativas estão ainda agendados três webinars: “Sustentabilidade: o futuro dos vinhos” (18 de março, pelas 15h00); “Da uva à garrafa” (25 de março, às 15h00); e, finalmente “Oportunidades de mercado do vinho no Brasil” (31 de março). A programação completa pode ser conhecida no site ou redes sociais dos Vinhos do Alentejo.

As sessões contam com inscrição aqui e decorrem através da plataforma Zoom e são limitadas a cem participantes. No caso de se exceder o número de inscrições será possível assistir, em direto, através do canal de YouTube dos Vinhos do Alentejo.