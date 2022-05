Conhecidos pelas suas inúmeras variedades e por combinarem com um bom vinho, há queijos para todos os gostos e paladares. Nesse sentido, e para dar a conhecer aquilo que se produz em Portugal, o Terraço Editorial, restaurante e bar com uma generosa biblioteca de 190 vinhos, será palco de uma prova de cinco queijos e cinco vinhos. A 18 de maio, pelas 19h00, o sommelier Francisco Castro junta-se a Pedro Cardoso, expert em queijos e responsável pela loja A Queijaria, para criar combinações únicas.

Numa viagem pelos sabores das diferentes regiões do país, a prova contará com o queijo Cabra Chiba, de origem ribatejana, o queijo de mistura Amarelo Beira Baixa, da região da Beira Baixa, o queijo Serpa, típico do Alentejo, o queijo de ovelha Terrincho Velho DOP, vindo de Trás-os-Montes e o queijo de vaca São Jorge 30 meses, dos Açores.

Para participar nesta prova, as inscrições devem ser realizadas através do e-mail info@terracoeditorial.pt e as reservas estão limitadas ao número de lugares. Na compra de uma garrafa de um dos vinhos em prova, a degustação dos cinco queijos será oferta.

O Terraço Editorial fica no edifício da Pollux, na Rua dos Fanqueiros, nº 276. O Terraço Editorial está aberto toda a semana das 12h00 às 24h00.