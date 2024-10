Outubro é tradicionalmente o mês da cerveja, e os alemães celebram-no como ninguém. Todos os anos, Munique recebe o Oktoberfest, o festival que dá a provar vários tipos de cerveja a quem o visita. No ano passado, os cerca de 7,2 milhões de pessoas que marcaram presença conseguiram beber mais de 6,5 milhões de litros de cerveja, proeza que queriam repetir este ano.

Por cá, a cerveja também é celebrada, sendo habitualmente servida com tremoços ou amendoins. Mas e se lhe disséssemos que há outro alimento que também combina muito bem com uma imperial ou um fino: o chocolate.

Sim, o chocolate também pode ser ótimo petisco para comer enquanto se bebe cerveja. Se não acredita, explico como estes produtos formam uma combinação digna de um brinde. Pelo menos, para algumas pessoas…

Contraste, semelhança e corte: as três palavras mágicas para combinar Cerveja e Chocolate

Muitos especialistas afirmam que a fusão entre chocolate e cerveja casa muito bem, mas não se trata de uma combinação qualquer, pois depende de pessoa para pessoa e de gosto para gosto.

Devido a essa variedade de gostos, existem três tipos de combinação entre bebidas e alimentos, que se aplicam a este caso: contraste, semelhança e corte. As combinações por contraste e por semelhança, tal como os nomes indicam, perpetuam uma ação de sabores opostos e aproximados um do outro, respetivamente. Já no corte, falamos da propriedade de um dos combinados travar alguma caraterística específica do outro, como, por exemplo, a cerveja limpar o paladar do chocolate.

Existe uma enorme variedade de cervejas, daí nem todas combinarem da mesma forma com qualquer chocolate. Deixo dois exemplos de cervejas e as suas combinações:

Que chocolate devo harmonizar com Cervejas mais frutadas?

Geralmente, as cervejas mais frutadas ou aromáticas, como é o caso das de trigo (Wheat beer) ou APAs (American Pale Ale) condizem melhor com os chocolates com maior percentagem de cacau, pela ação de contraste. Isto é, permitindo que o “doce” da cerveja combata a acidez do chocolate.

Já se a combinação pretendida for de semelhança, este tipo de cerveja casa bem com um chocolate que tenha um recheio mais doce, como, por exemplo, bombons ou drageias.

Que chocolate devo harmonizar com Cervejas Amargas?

Se às cervejas doces se somavam chocolates mais amargos, neste caso, em que temos cervejas como a IPA (Indian Pale Ale), por exemplo, verifica-se exatamente o oposto. Para criar uma ação de contraste, devem combinar-se chocolates que incluam ingredientes doces, como laranja e coco, por exemplo.

Caso prefira uma ação de semelhança, sugere-se um chocolate mais amargo, nomeadamente uma tablete com maior percentagem de cacau ou que inclua ingredientes que tenham essa característica, como café.

Esperamo-lo com um copo de cerveja numa mão – um fino ou uma imperial, como preferir chamá-lo – e um chocolate na outra.

Um artigo de opinião de Raquel Lima, Artesã da Pedaços de Cacau.