O Festival Gastronómico do Bacalhau de Chaves pretende, segundo afirmou o vice-presidente da câmara do Norte do distrito de Vila Real, Francisco Melo, “potenciar a economia local nas mais diversas áreas”. O autarca sublinhou ainda que a gastronomia serve de mote para promover a hotelaria e o património do concelho e da região do Alto Tâmega e Barroso.

Francisco Melo disse que o evento pretende atrair visitantes ao território, provenientes do Norte de Portugal, mas também da Galiza, salientado que os vizinhos espanhóis “são grandes apreciadores da forma como é confecionado o bacalhau” em Chaves. E, depois “do sucesso da primeira edição do festival”, em 2022, o responsável admitiu que este ano se espera ultrapassar o número de visitantes nacionais e internacionais, que terá superado os “10 mil”. Nesta edição aderiram ao festival 60 restaurantes. Nos dias em que decorre a iniciativa 20 chefs vão participar no concurso gastronómico. No concurso gastronómico serão avaliadas as entradas, os pratos principais, os jovens talentos mais promissores e as inovações gastronómicas mais criativas. Francisco Melo salientou que “muitos restaurantes têm já uma prática muito antiga na área do bacalhau” e são muitas e variadas as receitas confecionadas. “Pode-se andar aqui uma semana a comer bacalhau sem repetir o modo como ele é feito”, apontou. O festival prolonga-se por quatro dias e integra ainda os Fins de Semana Gastronómicos, promovidos pela Região de Turismo do Porto e Norte de Portugal.