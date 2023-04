Foi no final do ano passado que o Alibi The Wine Spot, com vista para a Sé do Porto, apresentou o seu novo conceito aos consumidores: uma nova área exclusivamente dedicada aos vinhos, composto por um wine bar e uma garrafeira com mais de 250 referências. A partir de hoje, o restaurante passa também a abrir as portas à hora de almoço, com um menu totalmente renovado.

“Desde a renovação do espaço físico do Alibi, em prol da apresentação do novo conceito - o Wine Spot - que temos sentido uma crescente aceitação dos nossos clientes e de todos os que nos visitam. Com a chegada da Primavera, em que os dias são maiores e a temperatura é mais amena, que nos sentimos desafiados a partilhas as nossas escolhas vínicas e gastronómicas durante todo o dia na nossa acolhedora esplanada”, explica Miguel Matos, Gestor de Negócio do Grupo Yoursporto, proprietário do restaurante.

“Das onze às onze” é o nome do novo menu que, como o próprio nome indica, vai estar disponível entre as 11h e as 23h. Composto por 20 pratos, incluindo quatro sobremesas, onde se destacam sericaia com gelado de café, mel de figo e Porto (8€) ou a torta de azeitona, ar de baunilha e gelado de chá verde e matcha (8€), o menu tem a assinatura do chef João Dias. Entre as sugestões disponíveis estão o prego de ossobuco (8€), ostras do Algarve (10€), gambas em panko e sweet chilli (14€), ovos rotos com aromas de trufa (14€), vieiras baseadas com manteiga de cebolinho (18€) ou tábua de queijos e enchidos nacionais com compota (18€).

“A abertura de portas durante todo o dia exige uma nova carta capaz de responder às necessidades dos vários consumidores que por aqui passam. Neste seguimento, nada melhor do que uma carta com mais portugalidade: para além de ser uma excelente opção para garantir bons momentos de partilha, todos os pratos foram especialmente escolhidos para que possam acompanhar as nossas excelentes opções vínicas”, acrescenta o chef João Dias.

No Alibi The Wine Spot, o jantar continua a servir-se a partir das 19h, com a habitual carta a que o restaurante já habituou os seus clientes. O polvo à lagareiro (38€), o bacalhau com puré de grão e cebola confitada (18€), o ossobuco a baixa temperatura com queijo S. Jorge (18€) e o T-bone maturado (62€) são algumas das opções mais pedidas. Todos os pratos podem ser acompanhados por sopa e guarnições como batata rústica, legumes salteados, arroz de forno e cogumelos salteados em manteiga de ervas.

ALIBI THE WINE SPOT ALMOÇO Horários: segunda a domingo, das 11h às 22h30 JANTAR Horários: segunda a sábado: 19h às 24h Dia de encerramento: domingo CONTACTOS Telefone: 917188402 Mail: alibi@yoursporto.com

Para acompanhar as sugestões disponíveis na nova carta, sugere-se uma das referências de vinho disponíveis no wine spot do restaurante. Se não é apreciador de vinho, há também a carta de cocktails que também foi renovada e que tem mais de 10 opções disponíveis com e sem álcool.