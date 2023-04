Para os amantes de futebol, os próximos dias vão ser bastantes cheios. As equipas portuguesas enfrentam jogos importantes (como Benfica-Inter de Milão ou Juventos-Sporting), e a pensar nisso a Domino's quis juntar-se à festa.

Até dia 25 de abril, as pizzas médias vão custar 5 euros cada, em pedidos com levantamento em loja. A oferta é válida para clássicas, como Pepperoni, Bacon e Fiambre, Festim de Queijos, Funghi, Atum, Moche, até à mais clássica de todas as pizzas, a Margarita. Para completar a festa, itens selecionados do menu estarão com 25% de desconto, como as Delícias de Queijo, os Rolinhos de Chouriço ou a irresistível Apple Pie. Para aproveitar estas ofertas, pode também usar a APP da Domino's ao fazer o pedido.

“Não sabemos se todo o português é apaixonado por futebol, mas temos a certeza de que todos gostam de comer bem. Assim como temos consciência de que no momento atual, comer fora ou pedir comida tornou-se menos frequente. A Domino’s em Festa acontece quando queremos celebrar momentos da nossa história, mas também em ocasiões que percebemos que o nosso consumidor tem algo que comemorar. Esta é a nossa forma de estar ainda mais presente e acessível, com a nossa qualidade e sabor de sempre”, afirma Luis Pica, Country Manager da Domino’s Portugal.

A Domino’s em Festa estará disponível em todos os estabelecimentos do país.