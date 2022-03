Chá Camélia sugere “Banho de Floresta” com Ritual do Chá, no bosque da plantação de Fornelo

Nos tempos que correm, nem sempre é fácil manter uma “mente sã em corpo são”. É cada vez mais importante abrandar o ritmo e conseguir desligar, mesmo que por breves momentos. Assim, os momentos de ligação e proximidade com a natureza são fundamentais, trazendo inúmeros benefícios não só para o bem-estar físico como mental. É isso que propõe Nina Gruntkowski em parceria com Maria João Pires Rodrigues no seu próximo workshop na plantação da Chá Camélia, com um banho de floresta e ritual do chá.

O “Banho de Floresta”, ou Shirin Yoku, é uma prática japonesa que promove a saúde e bem-estar, através de uma caminhada lenta de atenção plena (mindfulness) na natureza. É uma experiência imersiva que convida a observar calmamente a natureza, ouvir os sons, sentir os cheiros e as texturas, estabelecendo uma ligação envolvente com o meio ambiente através dos sentidos.

Nina Gruntkowski e o marido, o produtor de vinho Dirk Niepoort. créditos: Jorge Simão

A 26 de março, das 10h00 às 13h00, será possível desfrutar de um “Banho de Floresta”, conduzido por Maria João Pires Rodrigues, no pequeno bosque da plantação da Chá Camélia. Depois da caminhada, a manhã termina com um ritual de chá, inspirado na cerimónia japonesa, com Nina Gruntkowski.

“Nesta prática, abrandamos o ritmo e convidamos os nossos participantes a observar e sentir calmamente o que os rodeia. Através dos nossos sentidos desaceleramos e conectamos-nos com a natureza e connosco próprios", afirma Nina Gruntkowski, fundadora da Chá Camélia. Acrescenta ainda que “ao estarmos em harmonia com a natureza e com o nosso ser interior, o nosso sistema nervoso recompõe-se, o nosso corpo recupera energia e a nossa mente fica calma e revitalizada”.

A plantação de chá. créditos: Jorge Simão

Em 2011, Nina e Dirk tiveram a ideia de plantar chá em Portugal ainda no jardim de sua casa, no Porto. Aí, os primeiros 200 pés de Camellia sinensis, a planta do chá, foram plantados e cuidados com dedicação.

Três anos volvidos, em 2014, os pés da planta de chá foram mudados para o terreno de Fornelo (freguesia de Vila do Conde). Nascia a plantação de Chá Camélia, única na Europa continental (nos Açores, na Ilha de São Miguel, encontramos a plantação de chá Gorreana, de escala industrial).

Em 2019, surgia a primeira produção de chá verde na Chá Camélia. Doze quilos de chá seco a partir de quase 60 quilos de folhas frescas – tudo feito à mão, artesanalmente.

O “Banho de Floresta” com Ritual do Chá tem o valor é de 40 euros por pessoa. As inscrições fazem-se aqui