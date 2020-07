As Caves Sandeman e a Quinta do Seixo oferecem visitas guiadas gratuitas aos seus espaços de enoturismo, terminando com uma prova de vinho do Porto em ambiente de cave ou com uma vista panorâmica sobre as vinhas e o rio Douro.

Adicionalmente, os dois espaços contam com programas especiais para os meses de verão, com atividades para toda a família e para todos os interessados em viajar pelo universo do vinho do Porto, assim como provas de outros vinhos e harmonizações.

Caves Sandeman em Vila Nova de Gaia. créditos: Sogrape

A entrada nos dois espaços continua limitada a dez visitantes por grupo/visita, de modo a garantir, durante todo o circuito, o distanciamento social.

As Caves Sandeman (Vila Nova de Gaia, no Largo Miguel Bombarda, nº 47) e a Quinta do Seixo (Valença do Douro, Tabuaço) estão de portas abertas todos os dias entre as 10h00 e as 18h00, e as 10h30 e as 18h30, respetivamente. A marcação prévia é recomendada a todos os que desejem visitar ambos os espaços.

Os dois espaços ostentam o selo “Estabelecimento Clean & Safe”.