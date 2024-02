Esta é uma das novidades do Entrudo Chocalheiro, que decorre entre sábado e terça-feira na aldeia do concelho de Macedo de Cavaleiros, distrito de Bragança, a par da reabertura da renovada Casa do Careto, museu inaugurado há 20 anos.

O vinho tinto é uma edição limitada, com 13.333 garrafas Caretos de Podence, que vai ser vendido durante os quatro dias do evento.

Trata-se de “uma parceria com uma empresa ligada ao setor, transmontana, do concelho de Valpaços”, no distrito de Vila Real, adiantou António Carneiro.

O responsável referiu ainda que o museu reabre no sábado.

“[O museu] esteve fechado desde novembro. Vamos reabrir no próximo sábado. Teve obras de adaptação, está com mais visibilidade, mais interativo (…) Fica o convite para quem vier a Podence o ir visitar. Vão ficar surpreendidos”, desafiou António Carneiro.

No ano passado, a aldeia do concelho de Macedo de Cavaleiros, distrito de Bragança, que durante o ano tem cerca de 200 habitantes, recebeu cerca de 60 mil pessoas durante os quatro dias da festa.

Para António Carneiro, o número de visitantes é sempre imprevisível, também dependente da meteorologia, mas as expectativas são boas.

“Aquilo que nos chega é que as unidades hoteleiras de Trás-os-Montes estão completamente lotadas. É um bom indicador, cada vez vem mais gente. Não só nacionais como estrangeiros, desde o Japão, os Estados Unidos e de toda a Europa”, disse.

Para receber quem passar por Podence, na festa haverá 24 tabernas, muitas improvisadas para a ocasião em adegas típicas, e 70 expositores numa feira que acompanha o evento.

A Correios de Portugal lança a 13 de fevereiro, dia de Carnaval, uma série de três selos dedicados aos Caretos de Podence e que serão apresentados na aldeia.

A tradição que é Património Cultural Imaterial da UNESCO desde dezembro de 2019 esteve quase extinta e tem vindo a ser revitalizada.

Segundo António Carneiro, há neste momento cerca de 100 fatos de Careto na localidade.

“Cada vez há mais pessoas interessadas na tradição que hoje está viva e que é um orgulho para as gentes de Podence", rematou.